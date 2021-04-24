Анти-азербайджанская провокация в Ханкенди и «слепота» российских миротворцев – ВИДЕО

Члены молодежного движения АРФ Дашнакцутюн перед факельным шествием на площади «Свободы» в Ереване 23 апреля сожгли флаги Турции и Азербайджана.

После сожжения государственных флагов двух стран они стали выкрикивать лозунг «Борьба», сообщает армянский интернет-портал news.am . В случившемся не было ничего неожиданного. Армяне всегда с гордостью демонстрировали миру, сколь крепки среди них традиции ненависти к азербайджанцам и туркам.

В конце концов, это ведь второй президент РА Роберт Кочарян произнес чудовищную для цивилизованного человека фразу о генетической несовместимости азербайджанцев и армян. Вот, иллюстрация живучести этого постулата у всех перед глазами! Неудивительно и то, что данная акция проведена дашнаками — эта партия с самого момента своего создания пропагандировала туркофобию, азербайджанофобию, территориальные претензии к соседним государствам, а также терроризм, как способ достижения поставленной цели.

В общем, было бы удивительно, если бы в Ереване на сей раз, накануне дня мифического «геноцида армян», не прошла такого рода акция. Совсем иное дело, что такая же акция, если судить по данным армянских СМИ и телеграмм-каналов, прошла и в Ханкенди. Там тоже сжигали флаги Азербайджана, Турции и даже Израиля.

Большой смелости для этого не нужно. Армянские мужчины могут даже кричать на кухнях и под одеялом все, что хотят и сжигать волосы на своей груди и на ногах своих дам.

Но возникает резонный вопрос — куда смотрят российские миротворцы? Нет, о том, что они весьма специфически трактуют свои обязанности, все уже узнали. Вон, 25-летняя Гаяне Грантовна Арзуманян, ждущая ребенка от российского миротворца, пытается добиться справедливости от руководства миротворческого контингента в Ханкенди.

Информация об этом распространилась в армянском сегменте соцсетей, став предметом бурных дискуссий. Как сообщается, в январе 2021 года жительница Ханкенди армянской национальности познакомилась с несущим службу в Карабахе старшим лейтенантом МС РФ по имени Артем. По словам девушки, встречались они около двух недель, после чего Артем перестал выходить на связь.

Буквально после первой недели Гаяне узнала, что беременна, о чем сообщила Артему. На данный момент девушка находится на седьмой неделе беременности. Родители и родственники девушки обращаются в различные органы, но результатов в поисках старшего лейтенанта Артема пока нет. Появится ли он когда-нибудь — большой вопрос. Но то, что скандал уже бушует нешуточный — очевидный факт.

Правда, есть тут и позитивный момент, если рассматривать дело с армянской точки зрения. От Артема забеременела Гаяне, а не Ашот или Карен. Учитывая скандальность карабахских армян и их веру в чудеса, можно было бы ждать и такой новости. И в этом случае Артем стал бы уже не миротворцем, а чудотворцем. Впрочем, даже это никак не отменило бы того очевидного факта, что сжигания флагов Азербайджана, Турции и Израиля россияне могли бы не допустить.

Они ведь знали, что такая провокация готовится. Стало быть, у них было время для работы по предупреждению ее. Но ничего такого сделано не было. А это – очередной, который уже по счету, сигнал для Баку. Те, кто именуют себя российскими миротворцами, в реальности являются стороной, поощряющей армянских радикалов на анти-азербайджанские и анти-турецкие провокации на азербайджанской же, пока находящейся под контролем карабахских сепаратистов, территории. Сказать, что все это добавит негатива к российским миротворцам — ничего не сказать. Плюс, усиливаются позиции тех, кто выступает за проведение анти-террористической операции в Ханкенди с доставкой в Баку лидеров карабахских сепаратистов. Это будет реально отрезвляющий шаг, после которого армяне Ханкенди сами развесят флаги Азербайджана туда, куда им укажут.