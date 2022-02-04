Несмотря на рекордно возросшие темпы регистрации жилищного фонда, проблема отсутствия документов у владельцев сотен тысяч частных домов не теряет актуальности. И хотя разговоры о необходимости предоставить, наконец, право собственности тысячам граждан ведутся не первый десяток лет, реальных подвижек – кот наплакал.

Несколько лет назад был подписан указ главы государства об упрощении регистрации многоквартирных домов, упростились и процедуры получения купчей, а потому вопрос – где результаты? Согласно последним данным Минэкономики, минувший год оказался наиболее «урожайным» — зарегистрированы права на 305,3 тыс. единиц недвижимости. Среди них 48 588 индивидуальных жилых и дачных домов. На первый взгляд, весомый показатель, вот только «повисших в воздухе» жилых строений у нас, по средним подсчетам, порядка 500 тысяч., а иные аналитики недвижимого рынка называют более высокие цифры.

По свидетельству специалиста этой сферы Эльнура Фарзалиева, проблема с оформлением индивидуального жилищного фонда поднимается у нас годами, но серьезных шагов в этом направлении пока не видно:

«Свыше полумиллиона частных домов без документов на сегодняшний день находятся только в Баку и Абшероне. А ведь это не просто ситуация отсутствия права собственности у тысяч людей, но сопряженные с ней сложности – многие наши граждане не могут зарегистрироваться по месту жительства, а бюджет недополучает налоговые поступления. Полагаю, следует амнистировать такие дома. Кроме того, независимо от места проживания – оформлено оно или нет, муниципальные органы и органы исполнительной власти должны регистрировать граждан по месту проживания. В первую очередь перед приватизацией следует провести мониторинг, определить, кто и где проживает».

Незаконное строительство стало причиной путаницы, которая может вылиться в серьезные проблемы.

«По всей стране, особенно же в столичном регионе и на Абшероне исполнительные власти выдают в подавляющем большинстве так называемые «sərəncam» — разрешения на строительство. На основании подобных «бумаг» все эти годы происходил раздел и продажа земель, что в целом незаконно, впрочем, как и последующая неоднократная продажа подобной недвижимости по доверенности. Возникающая в результате подобных документальных перипетий чехарда может вылиться в будущем в серьезную проблему. Поскольку даже перепроданная по нескольку раз недвижимость остается оформленной на имя граждан, получивших подобные «разрешения». При этом фактически владельцами являются другие люди, не имеющие документов», — говорит аналитик в беседе с #.

По словам специалистов, оформлению такой недвижимости мешает также ситуация, сопряженная со строительством жилья на территориях иного назначения. Примечательно, что именно на столицу приходится львиная доля случаев нарушения земельного законодательства. В свете сложившихся реалий, а также стартовавших в стране процедур регистрации незаконно отстроенного индивидуального жилищного фонда, специалисты говорят о необходимости изучить этот вопрос и по возможности изменить назначение земель с массово отстроенными там жилыми строениями.

По имеющимся оценкам, порядка 60 тыс. незадокументированных жилых домов расположены сегодня на неподлежащих для жилищного строительства и даже опасных для проживания территориях, говорит депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов. Речь идет о домах, отстроенных под высоковольтными линиями электропередач, а также в районах, прилегающих к газовым коммуникациям, и нефтяных территориях, говорит он. Масса частного жилья находится на непредназначенных для этого землях сельскохозяйственного назначения.

По мнению депутата, решение проблемы с оформлением таких домов нуждается в компромиссном подходе.