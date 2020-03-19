Американцам раздадут по $1 тыс. из-за коронавируса

Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал о планах Белого дома выплатить американским гражданам по тысяче долларов на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Fox Business News.

Он уточнил, что средства будут выделены в качестве поддержки населения в условиях эпидемиологической ситуации. По его словам, по тысяче долларов получит взрослый человек, а на детей планируют выделить по $500.

Мнучин добавил, что администрация американского президента разрабатывает меры по выплате данных средств в ближайшие три дня.

Министр подчеркнул, что власти США намерены также выделить $500 млрд на прямые денежные выплаты гражданам. Эти средства выступят в качестве стимулирующих мер, которые должны поддержать экономику США в нынешних условиях.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией (Газета.Ру).