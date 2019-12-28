Американская военно-промышленная компания Raytheon выиграла контракт на производство ракет

Американская военно-промышленная компания Raytheon выиграла контракт от военно-воздушных сил США стоимостью 768 миллионов долларов на производство ракет «воздух-воздух» для США и 22 их союзников, сообщил Пентагон в пятницу.
«Компания Raytheon Missile Systems из города Тусон штата Аризона получила контракт на сумму 768 283 907 долларов США в рамках контракта на производство Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM, американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности — ред.)», — говорится в сообщении.
Согласно релизу, контракт подразумевает открытые продажи военной техники 22 союзникам США.
Также Пентагон сообщил, что другая американская корпорация Boeing выиграла контракт на более чем 250 миллионов долларов в рамках более крупного контракта на 11,2 миллиарда долларов.
| 2019-12-28T09:14:04+00:00 28 декабря 2019, 11:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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