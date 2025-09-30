Пентагон подписал контракт с компанией Raytheon, входящей в состав RTX Corporation, на сумму $5 млрд для производства беспилотников Coyote. Об этом 29 сентября сообщили на сайте американского военного ведомства.

В документе уточняется, что средства направят на выпуск самих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пусковых установок и радиолокационных станций. Срок выполнения контракта установлен до 28 сентября 2033 года.

«Coyote — это одноразовый дрон, который может применяться для борьбы с вражескими беспилотниками, постановки помех, разведки и нанесения ударов по наземным целям», — отмечается в сообщении.