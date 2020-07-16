American Airlines может отправить в неоплачиваемый отпуск 25 тысяч сотрудников

Одна из крупнейших американских авиакомпаний American Airlines может отправить в неоплачиваемый отпуск около 25 тысяч сотрудников из-за экономических проблем в связи с пандемией коронавируса, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на письмо компании.

По информации канала, в данную категорию сотрудников могут попасть почти 10 тыс. бортпроводников, 2,5 тыс. пилотов и 3,2 тыс. сотрудников технического обслуживания.

В настоящее время в компании работают 133,7 тыс. человек.

Официальной информации от American Airlines пока не поступало.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек.(Газета.Ru)