Северная Корея может отправить до 100 тысяч военнослужащих для поддержки России в войне против Украины, если сотрудничество между Москвой и Пхеньяном продолжит углубляться. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с оценками некоторых стран G20.

Как отмечают собеседники агентства, говорившие на условиях анонимности, такой сценарий не является неизбежным. Однако если военная помощь такого масштаба будет оказана, она, скорее всего, реализуется поэтапно, с ротацией подразделений, а не путем единовременного развертывания крупного контингента.

Размещение северокорейских войск в Курской области свидетельствует о том, что конфликт приобретает глобальный характер, говорят источники. Этот вопрос планируется обсудить на саммите G20 в Бразилии. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц намерен поднять тему эскалации на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Шольц попытается убедить Си использовать влияние Пекина на Москву и Пхеньян для предотвращения дальнейшего обострения. (moscowtimes.ru)