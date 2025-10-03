Белый дом намерен отправить в неоплачиваемые отпуска около трети своих сотрудников из-за частичной приостановки финансирования федерального правительства США (шатдауна). Об этом говорится в плане, опубликованном в четверг на его сайте.

Как следует из документа, временно не будут приходить на работу 554 из 1 733 сотрудников Белого дома. Остальные продолжат это делать.

Согласно плану, американское ведомство по повышению эффективности федерального правительства (DOGE), сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией, работу которого ранее курировал предприниматель Илон Маск, не будет затронуто принимаемыми в связи с шатдауном мерами. Все его 45 сотрудников продолжат работу. В Административно-бюджетном управлении Белого дома на службе останутся 437 из 530 сотрудников — больше, чем в каком-либо из подразделений Белого дома.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.