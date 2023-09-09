Алжир решил открыть свое воздушное пространство для самолетов, доставляющих в Марокко гуманитарную помощь и вывозящих пострадавших в результате землетрясения из королевства. Об этом говорится в заявлении канцелярии президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

«Власти Алжира решили открыть свое воздушное пространство для самолетов, на борту которых находится гуманитарная помощь для пострадавших от землетрясения, а также раненые в результате стихийного бедствия, — цитирует документ информационный портал En-Nahar online. — Также власти Алжира выразили полную готовность предоставить гуманитарную помощь [соседней стране] и задействовать все материальные и человеческие ресурсы для борьбы с последствиями землетрясения. Эти меры принимаются в знак солидарности с братским народом Марокко и будут реализованы в случае запроса со стороны Раббата».

22 сентября 2021 года Высший совет безопасности Алжира принял решение закрыть воздушное пространство страны для марокканских военных и гражданских самолетов ввиду продолжающихся «провокаций враждебного характера» со стороны Марокко.