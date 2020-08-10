Али Агаларов готовится к премьере: в клипе сняли любимый раритетный «Жигули» EMINa

Сын народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN) и вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой – 11-летний Али готовится представить свой первый трек и клип, сообщает #.

Дата релиза следующая: 14 августа состоится премьера песни, а спустя пару дней выйдет и сам клип.

Народный артист всячески интригует фанатов юного Али, раскрывая в своих Instagram публикациях интересные подробности предстоящей премьеры. К примеру, сегодня он сообщил, что зрители увидят в клипе его любимый автомобиль, — ВАЗ 2107, к которому певец относится как к раритету и держит его в своем доме в Нардаране:

«Машина в оригинальном цвете, купленная в 2001 году за 3.200 долларов. Водить пока вроде не разучился. Машину увидим в первом клипе моего сына! Скоро», — написал артист.

Ранее EMIN поделился в Instagram кадрами из звукозаписывающей студии, где Али записывал свою композицию.

Для своего дебюта в музыкальном мире Али Агаларов выбрал творческий псевдоним A.LI.

Трек выйдет под лейблом Zhara Music.

Несмотря на юный возраст, Али Агаларов уверен, что со своей будущей профессией он уже определился:

«Хочу стать артистом, как папа!», — заявил он в интервью # год назад, будучи ведущим проекта «Дневники фестиваля. Ali Vlog» на Международном музыкальном фестивале ЖАРА – 2019.

На большой сцене в качестве певца Али Агаларов дебютировал в феврале 2019 года в качестве участника международного детского музыкального фестиваля эстрадной песни «Зима» на сцене Дворца Гейдара Алиева.

Али – ученик Oxbridge Academy. В свободное время играет с друзьями в онлайн-игру Fortnite и слушает музыку. Его любимые исполнители – Элджей и Сергей Лазарев. Али также очень любит животных, имеет несколько собак, у которых даже есть свои страницы в соцсети Instagram. Кроме этого, у него большая коллекция рептилий.