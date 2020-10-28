Александр Рар: «Во Франции, кажется, специально провоцируют мусульман, рисуя карикатуры на пророка Мухаммеда»

Отношения Турции и Франции выходят за рамки неприязни Макрона и Эрдогана. Президент Франции высказался радикально в отношении ислама и мусульман, проживающих на территории Франции, что вызвало реакцию Турции и других мусульманских стран.

О том, что происходит в отношениях Турции и Франции, а также в целом в Европе, рассказал # немецкий политолог Александр Рар.

-Как вы оцениваете отношения Турции и Франции. Почему Макрон так резко пошел на обострение с мусульманами? Его конфликт с Турцией выходит за рамки двусторонних отношений.

-Есть логика, почему Макрон так жестко выступает против Турции, против как ему кажется исламистов. Это террористический акт против французского учителя, которому отрубил голову исламист чеченского происхождения. Просто восемнадцатилетний парень отрубил голову своему учителю, который в классе показывал карикатуру пророка Мухаммеда. Во Франции — это самая главная тема. Отрубить голову- это дикий ужас, но дело в том, что во Франции конфессиональный конфликт стоит остро и гораздо серьезнее, чем в других европейских странах. В Германии живут турки, они менее радикальные, но во Франции живут арабы, а они пронизаны исламской верой более радикально.

С одной стороны, во Франции либерализм, с другой, ислам и противостояние на религиозной почве. Макрон боится, что на почве этого теракта, французские избиратели отвернутся от него и пойдут за Мари Ле Пен. Положение Макрона еще осложняется и тем, что экономика Франции в слабом состоянии, он теряет свой авторитет в отличие от Меркель, авторитет которой только растет. Ему кажется, что он должен сейчас проявить себя гораздо жестче на стороне французских либеральных ценностей, чтобы не терять власть. Поэтому сейчас он жестко выступает против мусульман, надеясь мобилизовать свой электорат на выборах.

Что же касается поддержки Макрона со стороны европейских стран, то это просто ритуал. ЕС должен быть около Франции и стоять на либеральных ценностях. В то же самое время в самом ЕС этот конфликт никуда не уйдет. Исламское население растет в европейских странах и наивно думать, что представители мусульманских народностей станут либералами. У них есть своя точка зрения и своя вера.

Во Франции журналисты и разные издания, кажется, специально провоцируют мусульман, рисуя карикатуры на пророка Мухаммеда, это опасно. Это уже серьезный цивилизационный конфликт. Это не просто мелочь, а серьезное противостояние внутри общества, которое будет все больше развиваться по всей Европе.

Германия не хочет ссориться с Турцией в отличие от Франции, которая считает, что Анкаре нечего делать в НАТО. Берлин считает, что с Турцией нужно работать, потому что в самой Германии живут несколько миллионов турков с двойным гражданством, а с другой стороны есть вопросы беженцев, которые может гарантировать только Эрдоган. Германия откупается, платя Турции большие деньги, поэтому она намерена и дальше сотрудничать с ней.

— Но ведь либерализм стоит на уважении мнения других религий, либерализм против оскорблений чувств, почему французские СМИ и отдельные люди идут на эти оскорбления?

— Да, либерализм – это уважение чужих интересов и поиск компромиссов. Но мы вошли в новую стадию либерализма, когда она мутировалась во что-то другое, в воинственную фундаменталистскую идею, которая должна всех поставить на место. 30 лет тому назад Фукуяма охарактеризовал конец истории падением СССР, а теперь европейцы считают, что либерализм должен погладить всех. Эти идеи не коррелируют либеральных ценностей в отношении религии.

Смотрите, как в западном обществе деградирует католическая церковь из-за того, что там распространена педофилия и есть сексуальные маньяки, но где их нет. Поэтому сейчас, когда речь заходит о церкви, ее характеризуют какими-то сексуальными преступлениями. Пока либерализм сейчас в агрессивной обороне и хочет стать выше всех этих религий. Поэтому мы видим это противоборство, которое может взорвать Европу.

-Многие эксперты считают, что мир потерял работающую конфигурацию, и сложившаяся ситуация очень напоминает преддверие первой мировой войны. Как восстановить мировой баланс?

— Эта тема самая обсуждаемая в мире. На прошлой неделе я был на Валдайском форуме, где были международные эксперты и гости, и эта тема была одной из обсуждаемых. Мир меняется. Технологии меняют мир, появляется искусственный интеллект, который может заменить человека в той или иной сфере, особенно в экономике.

Мир на грани громадных перемен. Международные институты рушатся, договора рушатся, международное право не работает. Запад не хочет терять свою монополию и доминирование, однако он не может уже все удержать в своих руках. Большинство стран отказываются жить в мире, где доминирует Запад, который навязывает им свои правила игры. СБ ООН уже не отвечает интересам многих стран, и с этим уже согласны и на Западе.

Хотелось бы, что ситуация развивалась, как в конце 80-х годах, когда мир поменялся, но в итоге стал лучше. Однако сейчас мы видим все предпосылки к тому, что мир пойдет по иному сценарию, по пути хаоса, как это было во время первой мировой войны. Либо мир сможет создать общие равные правила, либо мир будет без правил, и тогда нас ждут очень «приятные» конфликты.