Александр Рар: «Турция является для США самым подходящим и важным союзником на Ближнем Востоке»

Недавно президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по поводу обстановки в Ливии и договорились сотрудничать друг с другом для преодоления военного кризиса в стране.

«Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве для достижения уровня товарооборота между странами в $100 млрд, а также для обеспечения постоянной стабильности в Ливии», —сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

По словам администрации главы Турции, оба лидера подтвердили свою приверженность к мирным способам урегулирования конфликта.

Комментируя ситуацию #, немецкий эксперт Александр Рар сказал, что американцы понимают, что быть единственным гегемоном в мире им не по плечу, так как это слишком дорого, и они хотят переложить заботу доминирования на чужие плечи.

«И вот поэтому было такое давление на НАТО, чтобы они платили за новое вооружение и так далее. Американцы сейчас видят, что Европа слабая, и она не способна вести войны, где либо. Например, Франция проигрывает в Мали, в целом, Европа неспособна что-либо решить в Ливии. Поэтому американцы понимают, что им нужны сильные союзники. В этом плане Турция является для них самым подходящим и важным союзником на Ближнем Востоке, кому можно передать функции по наведению порядка в регионе», — считает эксперт.

По его словам, Вашингтон понимает, что лучше отдать эту роль туркам и поддержать их в этом начинании, чем допустить, чтобы Россия, Иран или Китай заняли этот вакуум, который оставляют американцы после своего выхода из Ближнего Востока.

«Поэтому я думаю, что американцы будут во всем поддерживать турков. Они фактически сдали курдов, с кем воевали против ИГИЛ. Поэтому, по моим наблюдениям, американцы уходят из Ближнего Востока, при этом укрепляя в этом регионе турецкие позиции для того, чтобы турки защищали интересы западного мира. Именно поэтому Турция получила карт-бланш для восстановления своего потерянного влияния в бывшей Османской империи. Это не против американских интересов, если бы они сильно волновались, то не поддерживали бы их», — полагает эксперт.

Рар также добавил, что для американцев важно, что Анкара не действует против Израиля и тут есть полные гарантии, для Вашингтона этого достаточно.

«США также важно, чтобы Анкара не сближалась ни с Ираном, ни с Россией, хотя время покажет, насколько хватит сил у Турции. Другой вопрос в том, насколько США и Турция доверяют друг другу, так как вопрос путча и Гюлена, который сидит в США, еще не решен. Тем не менее, на сегодня США помогает Турции восполнить вакуум на Ближнем Востоке», — резюмировал он.