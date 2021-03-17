Александр Коваленко: «Вероятность большой войны очень велика»

Турция доставила на территорию Украины тридцать ударных дронов Bayraktar TB2, вероятно, данные беспилотники уже в Донбассе. Об этом говорится в материале, появившемся в интернете. Портал Avia.pro пишет, что аппараты были переброшены в Украину в прошлое воскресенье. В процитированной публикации высказано предположение о том, что беспилотники уже находятся в Донбассе.

Авторы сайта указали на то, что в Украине неоднократно заявляли о возможности реализации на востоке страны сценария наступления, который претворил в жизнь осенью 2020 года в Нагорном Карабахе Азербайджан. Данный сценарий предполагает активное использование дронов в ходе боевых действий. Комментарий на сей счет # решило взять у украинского военного и политического аналитика Александра Коваленко.

«В настоящее время подобную информацию в основном распространяют российские сайты, неоднократно замеченные в распространении фейков, например Avia.pro – в Украине заблокированный», заявил он. Эксперт отметил, что между Украиной и Турцией имеются долгосрочные договорённости о поставках ударных БПЛА Bayraktar TB2, но эти поставки ограничены технологическими производственными процессами.

«Единовременную партию в 30 дронов Турция просто физически не могла бы выполнить. А изымать дроны из состава действующих в районах стратегических интересов Анкары нецелесообразно и опасно для самой же Турции», — считает аналитик. По его мнению, цель распространения подобной фейковой информации – создание панических настроений и предпосылок для реализации провокации на Донбассе, под прикрытием некоего, эфемерного наступления ВСУ.

«На сегодняшний день Москва зашла в тупик с решением вопроса оккупированных территорий, и неуступчивость Киева приводит к внутреннему, межведомственному, мягко говоря, недопониманию в России. В последние несколько недель российские пропагандисты накаляют обстановку в информационном пространстве, явно подготавливая почву для некой провокации, из которой потом могут сделать повод для эскалации конфликта», — утверждает А.Коваленко.

Он считает, что вероятность большой войны очень велика, и всё зависит от того, насколько она выгодна одним элитам и невыгодна другим. По мнению эксперта, на сегодняшний день главным лоббистом эскалации является МО РФ, информационные площадки которого, такие как «Комсомольская правда», «Московский комсомолец» и прочие, и разгоняют истерию вокруг наступления ВСУ. С другой стороны, рассуждает аналитик, у МО РФ в силовых элитах есть противовес, которому очередная эскалация не нужна, ведь она не решит их сугубо личных вопросов, а наоборот – добавит проблем.

«Если Россия решится на эскалацию, то её итогом могут стать два варианта. Первый, в случае полноценной поддержки своих марионеток на Донбассе военной силой, я не исключаю продвижение оккупационных сил вглубь территории Украины. Ведь сравнивать потенциал российской армии и украинской не имеет смысла. Фактически, на сегодняшний день противовесом российским войскам в мире могутт выступать только США и Китай. Второй вариант – при условии ограниченной военной поддержки Россией марионеточных режимов на Донбассе, что может быть обусловлено и внутренними противовесами. В таком случае эта авантюра завершится либо полным поражением Москвы на Донбассе – возвращение оккупированных территорий в состав Украины, либо частичным», — резюмировал А.Коваленко.