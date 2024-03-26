28 апреля на сцене Азербайджанского Государственного Академического русского драматического театра состоится премьера спектакля “Войцек” по одноименной пьесе Георга Бюхнера, сообщили # в пресс-службе театра.

Режиссер-постановщик — народный артист Азербайджана Александр Шаровский, художник по декорациям — заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Федоров, художник по костюмам — заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова, композитор — Анар Юсуфов, художник по свету — Николай Рудычев, хореограф — Ольга Арсентьева, ассистент режиссера — Ланита Афонина, редактор — Милена Назарова.

В спектакле заняты заслуженные артисты Азербайджана: Тимур Рагимов, Мурад Мамедов, а также Руфат Алиев, Ольга Арсентьева, Руфат Назаров, Рамиль Алиев, Тамерлан Абдуллаев, Фатима Алиева, Марина Литвиненко, Надир Абдурагимбеков, Заур Терегулов, Фарид Бахрамов, Заур Искендеров, Диляра Назарова, Руслан Павлов, Джохар Абдуллаев.

В основу драмы положено реальное событие — уголовное дело об убийстве, произошедшем 26 июня 1821 года. Подробное описание дела было напечатано в медицинской газете, в которой сотрудничал отец Бюхнера, врач по профессии.

Георг Бюхнер изменил характеры и социальное положение своих героев и в результате получилась драма с социальным содержанием — с одной стороны представители трудящихся масс, которым приходится “рождать себе подобных без морали” и соглашаться на безумные эксперименты, лишь бы немного заработать на жизнь, а с другой стороны — доктора и капитаны, которые могут позволить себе роскошь быть добродетельными и тамбурмажоры с чувством собственной уникальности и вседозволенности.

Это психоделическая драма о замученном военной муштрой и медицинскими экспериментами рядовом солдате, которого покидает рассудок и начинают посещать странные видения.

Войцек — жалкий, забитый человек, ставший жертвой власти, богатства и природы. Пьеса демонстрирует нам как постепенно под влиянием неудач и голода появляется неудержимая тяга к убийству в сознании маленького человека. В спектакле с потрясающей глубиной изображен процесс, разменными монетами в котором становятся два существа с изначально хорошими задатками — чудесная девушка, совершившая непростительную ошибку под гнетом нищеты, и добрый, тихий человек, превратившийся в убийцу из-за ужасающих обстоятельств. Неотвратимость данного исхода раскрывается с необыкновенной убедительностью.

Пьеса оставляет зрителей с глубокими размышлениями о природе человеческой жестокости и беспомощности. Она остаётся актуальной и волнующей даже спустя много лет после своего создания, продолжая поражать своей силой и глубиной.