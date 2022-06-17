Интервью # с украинским военным и политическим экспертом Александром Коваленко:

— Российский буксир «Василий Бех» во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения, личного состава и ЗРК «ТОР» был поражен ракетой Harpoon с украинского побережья. Сколько всего ракет Harpoon поставлено Украине и есть ли у российской стороны им противоядие?

— Сколько ракет Harpoon поставлено Украине сказать не могу, поскольку этой информации нет в открытых источниках по вполне понятным причинам. А вот есть ли у российской стороны им противоядие – это очень интересный вопрос. Дело в том, что российская черноморская флотилия на сегодняшний день не обладает надёжной ПВО морского типа. Мобильным морским ПВО для всех военных кораблей и кораблей снабжения флотилии был ракетный крейсер «Москва», но он был уничтожен тем оружием, от которого как раз и должен был защищать. Две противокорабельные ракеты Р-360 украинского ПКРК «Нептун» не оставили ему шансов.

В последние две недели мы наблюдали за тем, как российские корабли устанавливают на вертолётных площадках сухопутные ЗРК Тор-М2 для усиления своего ПВО. ЗРК Тор-М2 также был и на буксире «Василий Бех» в дежурном режиме. Но этот комплекс его не спас от поражения двумя противокорабельными ракетами Harpoon. Из этого можно сделать вывод, что на сегодняшний день у российской черноморской флотилии нет гарантированной защиты от противокорабельных ракет — что Р-360, что Harpoon.

— Как случившееся может повлиять на судьбу противостояния в Черном море, можно ли говорить о том, что российская сторона окончательно отойдет на расстояние, делающее невозможным обстрелы Одессы?

— Разумеется, это внесёт серьёзные коррективы, но на угрозу обстрелов с моря не повлияет кардинальным образом. Дело в том, что после уничтожения ракетного крейсера «Москва» российские корабли уже отошли на расстояние, на котором они могут быть недоступны для Р-360. При этом они продолжали отправлять в зону поражения небольшие суда, десантные катера типа «Серна», «Раптор» и буксиры. Небольшие объекты, на которые дефицитные Р-360 Украина бы не тратила.

Теперь у Украины появились Harpoon и количестве явно достаточном, чтобы уничтожать и мелкие цели. Это в разы осложнит снабжение острова Змеиный оружием, техникой и прочими средствами. Фактически, российские оккупанты на Змеином и вовсе могут оказаться в полной изоляции. Но у российской флотилии остаются ДЭПЛ «Варшавянка», которые для Harpoon и Р-360 неуязвимы, поскольку могут осуществлять обстрелы в подводном состоянии. И от этой угрозы пока не удастся избавиться.

— Понятно. Но можно ли таким образом деблокировать украинские порты, обеспечив вывоз украинского зерна на рынки его покупателей?

— Это, как минимум, элемент первого этапа деблокады Чёрного моря – полный огневой контроль исключительной экономической зоны Украины и буфер безопасности. Но есть и другие этапы, а именно – разминирование коридора для прохода судов, конвоирование и противолодочные мероприятия.

— Украинские военные уже завершили обучение по использованию реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По данным руководителя ОП, это вооружение должно прибыть в Украину до конца июня. Как получение этого оружия изменит ход войны?

— Значительно повлияет. Комплексы М270 и М142 это высокоточное дальнобойное оружие, которое отвечает всем требованиям современной войны. На сегодняшний день ВСУ используют несколько видов высокоточной дальнобойной артиллерии, такой как гаубицы М777 и САУ Caesar. Но их дальность поражения цели ограничена 40 км. При этом следует понимать, что для стрельбы учитывается от линии фронта буфер безопасности до 10 км и более, дабы избежать контрбатарейных действий противника, а также вероятность захвата артиллерии врагом.

Таким образом, от линии фронта дальность поражения составляет в среднем 30 км и даже меньше. Это знают российские оккупанты и размещают основную часть своих складов, рембаз, командных пунктов и пунктов управления с учётом именно таких дистанций. Но при наличие М270 и М142 мы полностью ломаем эту налаженную месяцами логистику. Они с трудом осуществляют управление войсками и своевременное обеспечение передовой с учётом этих расстояний, а когда им придётся растягивать логистику на 60-70 км? Таким образом, М270 и М142 позволят нам не только точно и дальнобойно поражать объекты врага, но и полностью нарушить их управление войсками.

— Главное управление разведки МО Украины получило подробную техническую документацию «Крымского моста». Об этом сообщает ГУР МО Украины. В ведомстве отмечают о том, что ближайшее окружение Путина заявляет о «гарантированной» безопасности «Крымского моста». Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. «Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности от людей, которые не способны обеспечить сохранность технической документации стратегического объекта. В частности, речь о технической документации «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив», — говорится в сообщении ГУР. Согласны ли Вы с выводами ГУР МО Украины и стоит ли ожидать ударов с украинской стороны по «Крымскому мосту»?

— В ближайшее время ударов по «Керченскому мосту» ожидать не стоит. На сегодняшний день, чтобы осуществить гарантированный удар по мосту, необходимо выйти на определённые рубежи Запорожской области. А контрнаступление в Запорожской области только началось. До тех пор, пока не будут освобождены определённые районы, говорить об ударах рано.

Что же до возможности россиян защитить это строение, то я в них сомневаюсь. Они десятилетиями верили в исключительность своего ПВО, испытывая его исключительно на образцах своего же производства. На самом деле российское командование понятия не имеет, насколько их комплексы защиты эффективны против западных технологий.