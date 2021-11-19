Интервью # с украинским военным и политическим экспертом Александром Коваленко

—Верховная рада Украины на заседании в четверг ратифицировала рамочное военное соглашение между украинским и турецким правительствами. Документ предполагает создание правовых основ для расширения и углубления украинского-турецкого сотрудничества в сфере обороны по 21 направлению. Как Вы прокомментируете его принятие?

-В условиях растущего военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией этот документ был вполне ожидаемым. В настоящее время наши страны расширяют направления и номенклатуру в разрезе ВТС, на взаимовыгодных условиях, дополняя возможности друг друга в тех или иных областях.

-Какие конкретно плоды и когда даст реализация украинского-турецкого сотрудничества в сфере обороны?

-Фактически, плоды видны уже прямо сейчас. В воздух поднимаются турецкие БПЛА, в частности Akıncı, оснащённые украинскими двигателями АИ-450С, а танки М60А3 Sabra оснащаются украинскими комплексами активной защиты “Заслон”, в турецком варианте Akkor PULAT. В свою очередь, Украина закупает у Турции ударные БПЛА Bayraktar TB2, наша техника оснащается станциями связи турецкого производства, а также микросхемами. Поэтому плоды данного сотрудничества мы можем видеть прямо сейчас, а с годами они будут лишь приумножаться.

-Окажет ли данный фактор решающее значение в плане операции по принуждению к миру сепаратистов на Донбассе?

-Проблематику оккупированных территорий в идеальном варианте необходимо решать политическим путём. Тому есть целый ряд причин, среди которых основная заключается в том, что на Донбассе размещены российские войска и любое принуждение к миру марионеточных республик – это попытка принуждения к миру второй армии в мире с ядерным потенциалом. Сдерживание агрессии этой армии Украина освоила, а вот принуждение силой это довольно дискуссионный и спорный момент. С другой стороны, при соответствующем стечении обстоятельств, эта задача может быть решена посредством силового сценария. И в данном случае сотрудничество с Турцией будет иметь свой положительный эффект, в частности, в возможностях применения ВСУ ударных БПЛА по объектам противника.

-Увы, в последнее время участились визиты в Армению, с посещением мемориала жертвам мифического «геноцида армян», со стороны украинских политиков. В том числе украинского омбудсмана Денисовой и депутатов ВР. Почему они игнорируют позицию МИД Украины и действуют вопреки государственным интересам своей страны?

-В Украине многие политики действуют не в интересах страны. Например, такая партия как ОПЗЖ это и вовсе откровенная пятая колонна, отражающая интересы страны-оккупанта – России. Деятельность подобных партий и политических деятелей возможна благодаря демократическим ценностям, которые в Украине не пустой звук. Их действия и возможность говорить то, что они говорят, обусловлены свободой слова. Напомню, что осенью 2020, когда в самый разгар деоккупации Карабаха такой себе политический деятель как Илья Кива призывал к “православному джихаду” против “мусульман оккупантов”. Разумеется, слова и действия этого деятеля не отражали внешнюю политику страны, но с другой стороны, никто не мог ему запретить так говорить. Тем более что у него имеется справка о неполноценном психическом здоровье. Частные поступки отдельных политических деятелей не стоит относить к официальной позиции государства.

-Что показали последние бои на армяно-азербайджанской границе, как Вы оцениваете их итог?

-К сожалению, я ожидал подобного рода эскалации и в недавней своей статье посвящённой годовщине 44 дневной войны отмечал, что Азербайджану следует быть готовым к подобного рода провокациям и вызовам. Ереван сейчас не готов к цивилизованному решению целого ряда наиболее острых и актуальных вопросов. Во-первых – вопрос демаркации границы. Во-вторых, вопрос Зангезурского коридора, который и вовсе саботируется. Одним из наиболее действенных методов по срыву решения данных вопросов и многих других является эскалация обстановки на границе, в том числе и силового характера. А потому провокации продолжатся. Единственное, что события последних дней показали, в своих провокациях армянская сторона по-прежнему остаётся в “гордом” одиночестве и никто не намерен её поддерживать в подобного рода авантюрах.

-Возможны ли в ближайшем будущем новые серьезные боевые столкновения между Арменией и Азербайджаном, и каким будет их итог?

-Разумеется, провокации продолжатся, и столкновения тоже будут иметь место быть. На сегодняшний день Азербайджан, вернув часть своих территорий, получил и проблематику общей с Арменией границы. Пользуясь именно статусом границы суверенного государства, Ереван будет наращивать количество провокаций и степень их дерзости. С другой стороны, нынешний милитарный потенциал Армении, в котором она после 44 дневной войны была отброшена на десятилетие назад, не позволяет ей осуществлять сколь-нибудь серьёзную войсковую операцию против Азербайджана. Такой шаг и вовсе может оказаться концом нынешнего режима в Ереване. А потому мне видится ближайшее будущее приграничной полосы между Азербайджаном и Арменией таким, каким является сейчас ситуация на линии разграничения на Донбассе. Ежедневные провокации со стороны противника и непрекращающийся поток дезинформации. И подобного рода напряжённая обстановка полностью удовлетворяет Армению.