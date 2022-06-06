Восстановление продуктивных отношений и полное примирение России и США невозможно в сложившейся на данный момент обстановке. Об этом в интервью ТАСС заявил посол США в Москве Джон Салливан.

«Я не стал бы прогнозировать, что у России и США никогда не будет более продуктивных отношений. Но чего я не могу сказать, так это того, сколько времени потребуется на их выстраивание. В теперешней обстановке этого не произойдет», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах улучшения отношений между государствами.

Посол выразил надежду на то, что, возможно, момент для примирения между странами рано или поздно наступит, но это может случиться не при его жизни. «Ну кто в 1979 году мог предсказать, какими будут советско-американские отношения в 1989 году?» — заметил Салливан в этой связи.

Он назвал трагедией, что Россия и США обсуждают лишь малую часть тех вопросов, которые стоят на повестке. «Есть так много вопросов, о которых наши страны, постоянные члены Совета безопасности ООН, могли бы говорить друг с другом, но мы этого не делаем, и это трагедия, — подчеркнул высокопоставленный дипломат. — Но на карту поставлены чрезвычайно серьезные принципы. И позицию США президент [Джо] Байден обозначил очень четко: взаимодействия в обычном режиме с Россией не будет».

По словам американского посла, в июне 2021 года, когда состоялся саммит лидеров двух стран в Женеве, он не мог предсказать, что отношения между государства настолько ухудшатся. Он обратил внимание, что за время его работы послом в России обе стороны неоднократно подчеркивали, что отношения между странами достигли самой низкой точки со времен холодной войны.