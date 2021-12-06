Интервью # с украинским военным и политическим экспертом Александром Коваленко.

— Немецкий таблоид Bild опубликовал схему предполагаемого нападения России на Украину, основанную на оценках источников из НАТО и украинской разведки. Нападение планируется в январе-феврале 2022 года (об этом ранее писали и другие западные СМИ). Если президент РФ Владимир Путин отдаст приказ о вторжении, то, по словам источников Bild, возможна одновременная атака из Крыма и Донбасса. Другой сценарий предполагает три этапа вторжения: сначала нападение на юг Украины, затем на северо-восток страны, а уж потом — на Киев с севера. Источник утверждает, что Россия может напасть на Киев в том числе в начале войны, «если того потребуют обстоятельства». Насколько Вам видятся реалистичными данные сценарии?

— Россия прекрасно осознаёт, что любая полномасштабная агрессия против Украины ей выльется в ряд крайне катастрофических последствий. Во-первых, явная агрессия -это санкции, а нынешняя экономика России не способна выдерживать подобного рода давление и любое последующее усиление ограничений лишь сломит её ещё больше.

Разумеется, интересы российского народа, который несёт в первую очередь бремя санкций, власти России никогда не волновали, но в данном случае следует отмечать и интересы элит. В частности, после введения санкций 2014 года ряд российских элит, особенно в энергетическом секторе, добыча нефти и газа, стали испытывать серьёзные нехватки прибыли, которые компенсируются из бюджета России. Но, более серьёзный этап ограничений их сломит окончательно и тогда, не исключены крайне негативные процессы внутри самой же России, а именно, разделение Федерации на феодальные наделы. В настоящее время дестабилизации РФ изнутри в Кремле боятся больше всего, а потому, я так думаю, прекрасно осознают риски попытки повторного вторжения в Украину, в первую очередь, для своей же страны.

— Не странно ли, что в то время, как на Западе часто и громко говорят о большой вероятности нападения РФ на Украину, руководство Украины, по большому счету, сохраняет спокойствие и даже как-то вяло реагирует на перспективные угрозы?

— В данном случае следует понимать несколько очень важных моментов. То, что для стран Запада является “вероятностью нападения”, для нас уже как 8-й год подряд это обыденность. Мы привыкли к тому, что у наших границ сконцентрирована группа быстрого реагирования численностью не менее 80 тыс. человек. Когда это количество меняется, тогда это признак обеспокоенности.

В середине октября, западные СМИ стали отмечать угрозу для Украины, акцентируя внимание на увеличении группировки в районе российского населенного пункта Ельня, что размещён в 300 км от границы с нашей страной. Мы наблюдали, отмечая, что у непосредственных границ российская группировка стабильна и не меняет свою численность. Но, примерно две недели назад началась масштабная переброска сил и средств к нашим границам российских войск. Я не могу согласиться с тем, что Украина на это не обращает внимание. Заявление главы ГУР МО, заявление Министра обороны Украины, все отмечают в последнее время стремительность наращивания военного контингента РФ у наших границ. Просто, если бы Мексика сконцентрировала войска у границы с Техасом, то американские СМИ уже бы истерили, в МО Украины оценивают ситуацию у с учётом количественных показателей и готовят резерв. Восемь лет гибридной войны нас научили действовать без лишнего эмоционального фактора.

— Насколько готова украинская армия к отражению вторжения российских войск?

— Всё зависит от задействованных сил и средств. Если речь идёт о полномасштабном вторжении, то следует понимать, что речь идёт не только о миллионном потенциале живой силы, десятках тысяч ББМ, морской фазе и десантировании, и нанесении ударов крылатыми ракетами, тысячах единиц ВКС РФ, но и ракетном и даже ядерном потенциале. Если речь идёт об ограниченном сухопутном контингенте, то в 2014 году ВСУ выдержали этот натиск, остановив оккупантов с неограниченными возможностями, на самых подступах.

Но, вот в том-то и дело, что Вооружённые силы Украины в 2021 это уже не ВСУ в 2014-м, когда мы даже и не думали, что на нас может напасть наш сосед. На сегодняшний день у ВСУ достаточно сил и средств, для того, чтобы нанести максимально болезненный урон оккупационным войскам, а именно, их наиболее дееспособной и эффективной части. И в Кремле это тоже прекрасно осознают. Любое наступление на Украину для России выльется в серьёзные потери боеспособной части своих войск, и как следствие — ослабление общего потенциала страны, которой нужно думать о безопасности на территории площадью 1/9-я от общемировой суши.

Готова ли Москва пойти на такой риск с учётом не только угрозы на Дальнем Востоке, но и на многих других направлениях и рубежах, а также внутренней нестабильности? То есть, следует понимать то, что Украина готова встретить агрессоров и в зависимости от задействованных средств оккупантами результат может быть непредсказуем, но понимают ли сами агрессоры, во что это выльется для них в перспективе? Думаю, что понимают. Поэтому, после соглашений 2015 года в большей степени играют мышцами, нежели лезут в драку.

— А готовы ли страны НАТО, не на словах, а на деле поддержать Украину в случае вторжения российских войск в Украину?

— Страны НАТО нас и сейчас поддерживают, как и годами ранее. Моё мнение в данном вопросе предельно просто — нам не нужны солдаты НАТО на нашей территории, которые бы нас защищали. ВСУ на сегодняшний день является одним из наиболее подготовленных и профессиональных военизированных формирований в Европе, восьмой год успешно сдерживающим вторую армию в мире, в её гибридном обличии.

Что будет, если эта агрессия будет не в гибридном виде? Мало кто сможет ей противостоять в мире, в принципе, но из этого боя агрессор выйдет побитым псом, которого сможет пнуть уже кто угодно. Возможно, Украина и устоит под его натиском, но то, что она лишит его боеспособности – однозначно. Единственное, что нужно Украине на сегодняшний день, так это техническая и технологическая поддержка в тех областях, которые мы не можем перекрыть силами своего ВПК. Во многом в этом вопросе нам помогают США, Турция и Великобритания.

Увы, но ряд стран НАТО ограничиваются исключительно гуманитарной составляющей, например, как Германия, принимающая на лечение наших воинов, но отказывающаяся нам поставлять необходимые технические средства для ВСУ. Или вовсе, остаются в стороне наиболее острых вопросов, как Франция, которая в 2014 году сорвала перспективную модернизацию ударных вертолётов Ми-24, заявленных в модификации “ПУ-2”, отказавшись поставлять Украине необходимое оборудование, но сохранив экспорт в Россию! И лишь сейчас, когда экспорт её вооружений стоит под угрозой, начавшая Киеву предлагать свои истребители и фрегаты. Но у Украины уже есть виденье будущего ВС ВСУ в симбиозе с США и флота, в симбиозе с Великобританией и Турцией. Свято место пусто не бывает.

— Если вторжения не произойдет сейчас, то возможно ли оно в чуть более отдаленной перспективе и на кого играет время в российско-украинском конфликте?

— Время играет не на пользу страны агрессора. Украина с каждым днём становится крепче, не только в милитарном вопросе, но и в экономическом. В свою очередь, для России затяжное противостояние с Украиной уже вылилось в потерю только ВВП в более 6 трлн долларов. С каждым годом ситуация для России становится всё хуже. Коса нашла на камень, но проблема в том, что сам косарь не намерен отказываться от своих целей камень срезать.

В Кремле не готовы смириться с тем, что любые агрессивные действия ему выливаются в серьёзные финансовые потери и рано или поздно, но содержание армии за счёт врачей, учителей и пенсионеров, попросту не будут оправдывать себя. Причём, не только не будут оправдывать, но и создадут внутри России тот реактивный элемент, который начнёт действовать против самой власти, значительно ускоряя и усиливая центробежные явления. Фактически, вынашивая агрессивные действия против Украины, Россия играет в «русскую рулетку» сама с собой, при том, что в барабане заряжены все 6 ячеек.