Александр Коваленко: «Пашинян в ближайшее время исчезнет из большой политики Армении»

Интервью # с украинским военно-политическим обозревателем Александром Коваленко:

— Война в Нагорном Карабахе длится чуть более месяца, в течение которых азербайджанская армия освободила 4 города и свыше 200 населенных пунктов. Ожидали ли Вы, как перехода конфликта в «горячую» стадию, так и столь стремительного разгрома армянской армии?

— Конфликт, затянувшийся на, без малого, 30 лет в любой момент должен был перейти в горячую фазу, это был лишь вопрос времени. Что же до стремительного разгрома армянской армии, то я бы не стал так спешить с выводами. Да, потери значительные и очень существенные, но в настоящее время они не только стягивают имеющиеся подразделения с районов на границе с Грузией и Турцией, но и получают соответствующие грузы от третьей стороны. Безусловно, темпы обескровливания армянских сил весьма показательны.

— Только ли дроны израильского и турецкого производства обеспечили успех азербайджанской армии?

— Ударные БПЛА стали фактором превосходства азербайджанской армии, которому что-либо противопоставить армянская сторона не была готова, но лишь сами по себе, без неотъемлемого человеческого фактора, они бы не имели решающего значения в этом конфликте. Помимо сопутствующего использования БПЛА, нынешняя операция отличается выверенным, тактическим продвижением войск и рациональным использованием, как пехотных сил, так и подразделений огневой поддержки.

— Согласны ли Вы с тем, что нынешняя война продемонстрировала уязвимость «Искандеров» и иного российского оружия, имевшегося на балансе армянской стороны?

— Насколько мне известно, ОТРК «Искандер» в данном конфликте пока не использовался. Что же до остального российского оружия, и я бы даже сказал советского, то ОТРК “Точка-У” и Р-17 “Скад” продемонстрировали низкую точность поражения целей и уязвимость к системам ПВО, что вполне объяснимо их моральным отставанием. Отдельно хотелось бы отметить эшелонированную ПВО армянских формирований, которая оказалась неспособной эффективно противостоять БПЛА и барражирующим боеприпасам, уничтожающим комплексы малой и средней дальности, ЗРК “Оса” и ЗРК “Тор”. Что же до ЗРК С-300 то они по определению уязвимы для малогабаритных объектов, таких как БПЛА.

— Чем Вы объясняете то, что не только Россия, но и иные союзники Армении, воздержались от прямой и открытой военной помощи ей?

— За эти 30 лет в значительной степени изменился баланс на геополитических весах и произошёл ряд событий, которые вынуждают международное сообщество более сдержанно реагировать на подобного рода конфликты. К тому же, открытая, ничем необоснованная поддержка непризнанного образования чревата последствиями, и мало кто готов рисковать как репутацией, так и экономическим положением страны.

— Какой Вам видится судьба премьер-министра РА Никола Пашиняна?

— Я уверен, что в ближайшее время он не только лишится своего поста, но и вовсе исчезнет из большой политики Армении. Если не хуже – армянский политический “бомонд” возложит на Пашиняна всю ответственность за ту часть боевых действий, которые являются преступлением против человечности. В частности, я имею ввиду ракетные удары армянской армии по городам Азербайджана.

— Не могу не задать и такой вопрос. Успела ли и Вас армянская сторона записать в число «купленных» Азербайджаном украинских экспертов, как она это сделала с Ю.Бутусовым, Ю.Подалякой и А.Арестовичем, и в чем причина такой необоснованной лжи?

— Нет, такого не произошло. Возможно, это связано с тем, что я освещаю вопросы замороженного карабахского конфликта, а также уделял внимание военно-техническим вопросам Армении и Азербайджана с 2014 года, и для многих моя позиция оказалась не сюрпризом и снегом на голову, как например, для поклонников Подоляки, известного своей пророссийской, сепаратистской позицией или Бутусова, больше уделяющего внимание политическим баталиям внутри Украины.

— Какие уроки из итогов карабахской войны могла бы вынести для себя Украина?

— Безусловно, это пересмотр стратегии ведения боевых действий с интеграцией ударных БПЛА и барражирующих боеприпасов как неотъемлемой боевой единицы. Создание тотального контроля с воздуха за перемещением сил противника и уничтожение оных. Использование высокоточных боеприпасов и точечное уничтожение сил и средств противника. Создание режима информационного молчания, когда о событиях на фронте и продвижении войск, освобождении населенных пунктов сообщает исключительно официальное лицо, а не блогеры, журналисты или сами же военнослужащие, на радостях публикующих фото и видео с мест события. И важный, деморализующий противника фактор – видеофиксация всех моментов поражения и уничтожения вражеской техники и живой силы, чего особенно не хватало Украине в ходе освещения боёв 2014-2015 годов на Донбассе.