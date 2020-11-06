Агиль Аббас предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для полицейских и военнослужащих

«Должен быть обеспечен бесплатный проезд в общественном транспорте для полицейских, особенно для военнослужащих».

Как сообщает АПА, об этом на заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта «О статусе военнослужащих» сказал депутат Агиль Аббас.

Он отметил, что в Турции военнослужащим в отставке предоставляется бесплатная медицинская помощь в больницах: «У нас тоже должно быть так. Пока что у нас не применяется обязательное медицинское страхование. В Министерстве внутренних дел этот вопрос нашел свое решение. Бывшие сотрудники могут пользоваться услугами госпиталя МВД. Так должно быть и для военных».