АГЭУ поменял экзаменационные правила, студентам вопросы не выдаются

Студенты первого курса магистратуры по специальности «Управление бизнесом» Азербайджанского государственного экономического университета пожаловались на то, что им не выданы заранее тестовые вопросы на экзамены второго семестра. В поступившей в Report жалобе говорится, что из-за дистанционного обучения они не смогли в должной степени пройти занятия и не знают, по каким вопросам и как готовиться к экзамену.

В ответ на запрос Report в АГЭУ сообщили, что студенты-заочники степеней магистратуры и бакалавриата пройдут экзамен в тестовом формате, а тестовые вопросы останутся засекреченными:

«Решением Научного совета тестовые вопросы 4-го модуля не будут заранее предоставлены студентам. Вопросы на экзаменах будут из числа преподававшихся в течение обучения, никаких сторонних вопросов не будет. Если на экзамене окажутся вопросы вне пройденной темы, решение будет принято в пользу студентов. В АГЭУ дистанционное обучение проводится по графику. Полагаем, если во время занятий студенты смогли хорошо освоить тему, причин для беспокойства нет.

Если студенты недовольны качеством преподавания, могут обратиться в деканат».

Занятия по 4-му модулю продлятся с 26 апреля по 6 июня, экзамены пройдут после 16 июня.