Международный фонд азербайджанцев мира (МФАМ) запускает свой первый проект, запланированный на 2024 год. Целью проекта является поддержка молодых людей, которые принесут пользу устойчивому развитию Азербайджана.

Как сообщили в отделе СМИ и коммуникаций МФАМ, фонд возьмет на себя процесс подачи заявок 10 талантливым азербайджанским студентам на обучение за рубежом.

Обязанности Фонда по проекту:

Образовательная консультация с кандидатами;

Подбор подходящих вузов и специальностей для кандидата;

Внедрение процессов подачи заявлений в университеты;

Получение уведомлений о приеме;

Определение стипендий для студентов;

Внедрение процессов подачи заявок на стипендии;

Подача заявлений на получение визы.

Фонд несет расходы по реализации вышеуказанных пунктов:

1-й этап: Процесс регистрации охватит даты с 8 января по 4 февраля. Студенты, желающие воспользоваться образовательным проектом фонда, должны зарегистрироваться в эти даты по ссылке ниже.

2-й этап: 8 февраля будут объявлены 20 отобранных студентов по академическим способностям и знанию иностранного языка.

3 этап: 10 студентов будут выбраны из числа 20 человек, победивших в Образовательном проекте Фонда посредством конкурса, который состоится 10-18 февраля.

В ходе конкурса, помимо академических способностей студентов, будут учитываться и такие факторы, как их мотивация, социальная активность и мировоззрение. 10 отобранных человек будут использовать образовательный проект МФАМ для обучения в самых престижных университетах мира с получением стипендии.

Требования, необходимые для подачи заявки:

Наличие гражданства Азербайджанской Республики; Академические показатели претендентов на степень бакалавра – SAT (Scholastic Aptitude Test) выше 1300 баллов; Академический индекс (GPA) претендентов на получение степени магистра должен быть выше 85 баллов;

Наличие международного языкового сертификата (DUOLINGO, IELTS, TOEFL) уровня не ниже С1 по владению английским языком (The Common European Framework of Reference for Languages — CEFR).

https://forms.gle/iyg25MrEbiKLW9qS7