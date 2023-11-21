В Баку состоялось заседание Правления Международного фонда азербайджанцев мира (МФАМ).

Как сообщает #, на встрече, состоявшейся в доме-музее братьев Нобель Villa Petroela, приняли участие члены Правления МФАМ из Италии, Великобритании, Словакии, Польши, Украины и Швеции, а в качестве гостя — председатель Конгресса азербайджанцев мира, депутат Сабир Рустамханлы.

Выступая на заседании, генсек МФАМ Хикмет Джавадов рассказал о проделанной за прошедший период работе.

Х.Джавадов, подчеркнув, что целью МФАМ является служение Азербайджанскому государству и азербайджанцам, проживающим в мире, добавил, что одной из основных задач Фонда является доведение до мирового сообщества справедливой позиции Азербайджана и предотвращение нападок на нашу страну: «Не секрет, что после 44-дневной войны и 23-часовой успешной локальной антитеррористической операции угрозы в отношении нашей страны возросли. Каждый активист диаспоры, бизнесмен, учёный, представленный в Фонде, должен обращать внимание на подобные проблемы в стране, где он проживает, держать процессы под контролем и принимать меры противодействия».

По его словам, за короткий период с момента создания МФАМ уже провел 5 мероприятий в Европе и Баку. Х.Джавадов отметил, что состоявшееся 14 ноября в Международном центре мугама мероприятие, посвященное ветеранам Отечественной войны, вызвало большой резонанс. В связи с организацией этого мероприятия он выразил благодарность председателю Комитета МФАМ по культуре, образованию и гуманитарным вопросам Нигяр Гасанзаде.

Заявив, что С.Рустамханлы уже много лет работает во имя единства и солидарности проживающих в мире азербайджанцев, Х.Джавадов отметил, что в этом вопросе им необходимы рекомендации депутата.

Выступая на заседании, С.Рустамханлы приветствовал идею создания Фонда и сказал, что этот вопрос является чрезвычайно серьезным и ответственным делом: «Регистрация Фонда в Швеции — также очень серьезный вопрос. К сожалению, у нас нет такой традиции деятельности Фонда, как в Европе и Турции. Прежде всего, этот Фонд должен быть в состоянии служить интересам азербайджанцам, проживающим в мире. Вы должны постараться иметь возможность работать с азербайджанцами нового – второго-третьего поколения, живущими за рубежом. Желаю, чтобы такая серьезная идея, как Фонд, не осталась без внимания. Мы готовы помочь вам всем, чем можем. Как вы знаете, я занимаюсь диаспорской работой в Конгрессе азербайджанцев мира уже 25 лет, за это время заметил, что желание нашего народа объединяться слабое. Теперь мы хотим, чтобы Конгресс азербайджанцев мира расширялся и обновлялся».

С.Рустамханлы поделился своим опытом, привел примеры и дал рекомендации членам Правления.

Соучредитель МФАМ Эмиль Мирзоев рассказал о структуре, организационной работе и будущих проектах Фонда: «После победы в Отечественной войне наша диаспорская деятельность разнообразилась. Теперь мы действуем смелее. У фонда большие цели в этом направлении. Цель – служить Азербайджану – нашему государству. Имеет значение и то, что наша встреча проходит в этом здании – доме братьев Нобель. Они приехали из Швеции и работали в Азербайджане, а мы уехали из Азербайджана и создали Фонд в Швеции».

Э.Мирзоев сообщил, что они также воспользуются влиянием и опытом Игоря Пономарева, известного в прошлом азербайджанского футболиста, который возглавил Спортивный комитет МФАМ: «Полагаем, что Игорь Пономарев воспользуется своим опытом в деле внедрения и трансфера наших молодых игроков в европейские клубы».

На встрече выступили председатель Комитета по культуре, образованию и гуманитарным вопросам Нигяр Гасанзаде, глава Спортивного комитета Игорь Пономарев и другие.

На встрече было отмечено, что сайт Фонда и аккаунты в социальных сетях уже функционируют, ведется работа по решению технических проблем Diaspor TV.

По итогам заседания и по предложению итальянского представителя МФАМ следующую встречу было решено провести в Риме.