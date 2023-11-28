Интервью # с заместителем председателя Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, членом Правления Международного фонда азербайджанцев мира (МФАМ) Арзумом Магеррамовым:

— В мае текущего года в Стокгольме состоялось учредительное собрание МФАМ. Расскажите, пожалуйста, о цели создании этой организации и ее планах?

— Целью создания МФАМ является устранение серьезных пробелов в деле организации и реализации конкретных проектов, проживающих за рубежом азербайджанцев. После полного восстановление территориальной целостности Азербайджана стала очень актуальной тема доведения справедливой позиции нашего государства по дальнейшему урегулированию отношений с Арменией и достижению скорого и долгожданного мира.

Последняя реакция коллективного Запада на справедливые требования Азербайджана и открытое покровительство отдельными государствами Армении – страны-оккупанта, актуализирует деятельность азербайджанской диаспоры в направлении работы с мировым общественным мнением. За основу своей деятельности МФАМ берет диаспорскую политику азербайджанского государства.

Мы намерены также активизировать и объединить усилия для доведения до международного сообщества ситуации по нарушению прав проживающих в Южном Азербайджане наших соотечественников.

— В октябре МФАМ призвал диаспорские организации Азербайджана и Армении воздерживаться от акций, разжигающих вражду между двумя народами. Последовала ли реакция на этот призыв со стороны армянской диаспоры?

— Совершенно правильно. МФАМ призвал диаспорские организации обеих стран воздерживаться от акций, разжигающих вражду между двумя народами, чтобы не препятствовать мирному процессу и принципам сосуществования, формирующегося в регионе. Мы считаем, что диаспорские организации, действующие за рубежом, не должны разжигать ненависть и вражду в регионе, а напротив, должны способствовать миру и мирному сосуществованию.

В своем призыве МФАМ выразил надежду, что здравомыслящие представители армянской диаспоры откажутся от нездоровой борьбы против Азербайджана и поддержат реинтеграцию армян, проживающих в Карабахе, в азербайджанское общество. Однако наш призыв остался неуслышанным. Наоборот армянское лобби усилило свою деятельность против Азербайджана, добившись принятия в ряде европейских структур и государств антиазербайджанских резолюций.

Эти шаги против Азербайджана актуализируют деятельность МФАМ по доведению справедливой позиции нашей страны. К сожалению, фактор того, что на протяжении многих десятилетий до мира доводилась предвзятая и однобокая информация об Азербайджане дает о себе знать и сегодня. Уверен, что мы добьемся разрушения выдуманных армянским лобби мифов и сможем донести правду о реалиях Азербайджана. Мы победили Армению на поле боя, в настоящее время идет дипломатическая война, которую необходимо усилить информационной составляющей со стороны нашей диаспоры.

— На днях МФАМ провел в Баку ряд мероприятий, которые вызвали заметный интерес…

— Мы решили заявить о себе и в Азербайджане, чтобы люди близко узнали нас и наши цели. В наши ряды влились известная поэтесса Нигяр Гасанзаде и знаменитый футболист Игорь Пономарев. Двери МФАМ открыты для всех любящих свой народ и страну уроженцев Азербайджана. Мы рады, что наши мероприятия вызывают такой интерес. Впереди у МФАМ очень много работы во благо нашей родины.