Бывший президент США Дональд Трамп в последние несколько дней перестал столь же негативно, как раньше, относиться к идее оказания США помощи Украине. Такое мнение выразила газета The New York Times.

«Господин Трамп <…> вообще-то снизил интенсивность сопротивления помощи Украине в последние несколько дней, в то время как блокада (соответствующего законопроекта) начала прорываться», — пишут обозреватели издания. Трамп оказал поддержку спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и «оставался в тени» в день голосования 20 апреля, «отказавшись оказать давление на республиканцев, чтобы они проголосовали против» законопроекта, отмечают авторы.

При этом Трамп также опубликовал в соцсетях сообщение, где отметил, что «выживание и мощь Украины важны» для США и задался вопросом, почему европейские страны не дают Киеву больше денег.(ТАСС)