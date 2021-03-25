Адвокаты Навального заявили, что у их подзащитного начала отниматься нога

Адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего реальный срок по делу «Ив Роше» в ИК-2 Владимирской области, приехали в Покров и пытаются добиться разрешения навестить подзащитного, состояние здоровья которого, по их данным, значительно ухудшилось. Об этом в четверг, 25 марта, сообщил ближайший соратник Навального Леонид Волков.

Волков также прокомментировал заявление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о состоянии здоровья политика. «…Как мы и предполагали, Навальный в больнице, и поэтому вчера адвокатов не пустили и врали им про «режимные мероприятия», и с ним происходит что-то очень нехорошее», — написал он в соцсетях.

Ранее в тот же день в пресс-бюро регионального управления ФСИН заявили, что состояние здоровья Навального тюремные медики считают удовлетворительным. «24 марта в учреждениях УФСИН по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А.А.Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное», — указывается в заявлении.

Накануне адвокаты Навального сообщили о значительном ухудшении самочувствия их подзащитного. «С конца прошлой недели Алексей испытывает сильные боли в спине, он не может на ногу наступать», — заявил «Интерфаксу» Вадим Кобзев. По словам адвоката Ольги Михайловой, у Навального «начала отниматься нога», а «до этого у него долго болела спина». «Его в пятницу смотрел местный невролог, в понедельник ему дали две таблетки ибупрофена, и все. Лучше ему, естественно, не стало», — заявила она в интервью «Медузе». (DW)