Администрация Twitter снова снабдила пост Трампа пометкой о возможной дезинформации

Администрация американского сервиса микроблогов Twitter вновь пометила публикацию в официальном аккаунте президента США Дональда Трампа предупреждением о возможном содержании в ней спорной информации, касающейся решения Верховного суда США о голосовании по почте в штате Пенсильвания.

«Решение Верховного суда [США] по поводу голосования в Пенсильвании очень опасное. Оно приведет к безудержному и неконтролируемому мошенничеству и подорвет всю систему наших законов. Это также спровоцирует насилие на улицах. Надо что-то делать!», — написал в понедельник действующий президент.

Как поясняет в свою очередь агентство Reuters, речь идет о принятом на прошлой неделе решении Верховного суда, который одобрил продление сроков отправки избирательных бюллетеней по почте в штате Пенсильвания.

«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», — говорится в пояснительном сообщении служб соцсети, появившемся вместо записи Трампа.(ТАСС)