В Евросоюзе начали обсуждать план действий на случай, если Дональд Трамп победит на выборах президента США в ноябре этого года, рассказали Bloomberg высокопоставленные чиновники.

По их словам, страны ЕС сходятся во мнении, что стиль бывшего американского президента становится «все более агрессивным». Это означает, что новый президентский срок Трампа может обернуться для европейских стран торговыми ограничениями со стороны США.

В частности, команда Трампа уже составляет список потенциальных мер против ЕС, в который входят новые тарифы и контрмеры против европейских налогов на цифровые сервисы, писал ранее Bloomberg.

Во время своего первого президентского срока Трамп ввел пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из ЕС в размере 25% и 10% соответственно. Он объяснил заградительные пошлины защитой американской промышленности и интересами национальной безопасности.

ЕС тогда ввел ответные тарифные меры на импорт различных товаров из США на общую сумму 2,8 млрд евро. Трамп на этом фоне заявил, что не боится торговых войн. Таможенные тарифы были частично отменены после прихода к власти президента Джо Байдена, которого в ЕС считают более мягким.

До этого европейские дипломаты говорили The New York Times, что в странах Европы пока нет понимания, как выстраивать отношения с США при президенте Трампе, кроме как снова льстить и заниматься «деловыми подношениями». Так, к примеру, небольшие европейские страны, наиболее близкие к России, могут попытаться завоевать расположение Трампа, увеличив закупки американского вооружения — по примеру Польши во время его предыдущего президентского срока. Тогда Варшава предложила назвать одну из военных баз именем хозяина Белого дома.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года, а инаугурация состоится в январе 2025-го. Пока ни Трамп, ни Байден не получили номинацию от своих партий на выборы, но они являются лидерами во внутрипартийных гонках. Если в бюллетене будут эти две фамилии, 49% американцев проголосуют за Трампа, 45% — за Байдена, а еще 5% — за кого-то другого, показал опрос, результаты которого публиковал CNN. (moscowtimes.ru)