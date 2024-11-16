Избранный президент США Дональд Трамп и американский миллиардер Илон Маск могут столкнуться с разногласиями на фоне политики в отношении Китая, об этом 16 ноября сообщил журнал Newsweek со ссылкой на экспертов.

«Связи Илона Маска с Китаем могут навредить его отношениям с Дональдом Трампом, а, следовательно, и его положению в правительстве», — указано в материале журнала.

По словам сотрудника аналитического центра Asia Society Policy Institute Нила Томаса, Маск может выступить против жесткой экономической политики в отношении Китая.

Журнал также отмечает, что у компании Tesla есть Гигафабрика в Шанхае, на которой производятся автомобили для китайского внутреннего рынка и Океании. Согласно статистике приведенной изданием, в 2022 году на Китай приходилось около 22,5% от общего дохода компании, из-за чего Маск был осторожен в высказываниях относительно Коммунистической партии.