Администрация Президента Азербайджанской Республики в связи с «призывом к началу переговоров» незаконного режима, созданного Арменией на территории Азербайджана и все еще поддерживаемой ею, заявляет, что Администрация Президента Азербайджанской Республики неоднократно приглашала к диалогу представителей жителей Карабахского региона Азербайджана армянского происхождения для обсуждения вопросов реинтеграции. Но они каждый раз отказывались от этого.

Администрация Президента Азербайджанской Республики выражает готовность к встрече в Евлахе с представителями проживающих в Карабахском регионе Азербайджана жителей армянского происхождения.

Однако для прекращения антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен распуститься.

В противном случае антитеррористические меры будут продолжены до конца.