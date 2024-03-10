Папа римский Франциск заявил в интервью, что «сильнее тот, у кого есть смелость поднять белый флаг».

«Я думаю, что сильнее тот, кто видит всю ситуацию, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и начать переговоры, — сказал Франциск. — Сегодня вы можете вести переговоры с помощью международных держав. Слово «переговоры» — смелое. Когда видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, нужно иметь смелость вести переговоры.

Вам может быть стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя договаривайтесь, ищите страну, которая выступит посредником. Сегодня, например, в войне в Украине, есть много желающих выступить в роли посредников. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась».

После этого представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что папа римский не имел ввиду капитуляцию Украины. Папа имел в виду «прекращение огня и переговоры», а не то, что Украина должна сдаться России, сказал Бруни.

Высказывания папы римского о войне России с Украиной не раз приводили к необходимости пояснений и опровержений от Ватикана. Так, в августе прошлого года понтифик в видеообращении к участникам Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге призвал не забывать, что они — «наследники великой Матушки России»: «великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности».

Бруни потом пояснял, что когда глава католической церкви говорил о «великой России Петра I и Екатерины II», которые вели захватнические войны, он не имел целью восхваление экспансионистского мышления. «Он точно не призывал превозносить империалистическую логику и правителей, которых упомянул, чтобы обозначить определенные исторические периоды», — отметил Бруни. (moscowtimes.ru)