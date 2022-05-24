Власти нормандского острова Джерси (коронное владение Великобритании в Ла-Манше) проводят предварительное расследование в отношении российского предпринимателя Романа Абрамовича и его активов. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.

По ее сведениям, следователей, в частности, интересует помогал ли бизнес-партнер Абрамовича обходить тому санкции Великобритании. Помимо этого, власти острова изучают, как именно российский предприниматель стал владельцем нефтяных компаний в 1990-х годах, что и принесло ему богатство.

Нормандские острова Джерси и Гернси находятся во владении британской короны, однако не является частью Великобритании. Их статус является англо-нормандским, так как при его определении Великобритания категорически отказалась от совместного владения этой территорией непосредственно с Францией. Британские санкции в отношении РФ не распространяются на Джерси автоматически, однако власти острова приняли решение присоединиться к ним. Из-за особенностей налогообложения Нормандские острова долгое время были привлекательны для иностранного бизнеса, однако в последние годы там принимается все больше мер, направленных на борьбу с финансовыми преступлениями и отмыванием денег.