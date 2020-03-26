А тебя, друг, вылечат?

Начну с рассказа о байке, которая давно уже передается из уст в уста. Дело было в Турции. Один очень состоятельный человек как-то утром едет по улицам Стамбула. Рядом сидит его дочь. Она, выглянув в окно автомобиля, залюбовалась невероятной красоты зданием. «Папа, посмотри какая прелесть!»,- зачарованно произнесла девушка. Ее отец, видя восторг дочери, решил порадовать ее. Он вызвал управляющего его делами, дал поручение узнать, чье это здание и можно ли его купить. Буквально на следующий день к этому богатею пришли с ответом. «Эфенди, вам нет необходимости думать о покупке этого прекрасного здания. Потому, что оно уже давно ваше, вы его купили несколько лет назад»,- ответил управляющий.

Иной случай, о котором я узнал не далее, как сегодня. К одному местному богатею, который все время был в делах и заботах, вызвали опытного юриста, специализирующегося на решении проблем с недвижимостью. Местный «денежный мешок» очень конкретно, хотя и неожиданно для юриста, озвучил свою просьбу. «Я все эти годы что-то и где-то покупал. Дома, квартиры, виллы. Вот тебе список документов, посмотри, что именно и где все это находится, в порядке ли все с юридической точки зрения. А то ведь, я стал забывать уже, да и счет потерял всему купленному»,- сказано было юристу.

Наконец, еще один случай. Также из нашей жизни. Один очень высокопоставленный в прошлом чиновник, ныне уже покойный, на встрече с пришедшим к нему посетителем, был донельзя задумчив. Посетитель спросил о причине его беспокойства, размышлений. Бывший чиновник, вертя в руках очень пухлый конверт, набитый долларами, ответил: «Ты знаешь, мне утром занесли это. Поблагодарили, но хоть убей, я не понял и не переспросил, неудобно как-то было, кто это был, от кого и за что мне занес».

Такие вот три истории. Которые свидетельствуют о том, что везде и всюду, в том числе и в Украине и Азербайджане были и есть люди, не просто богатые, но и потерявшие счет своим капиталам, движимому и недвижимому имуществу. Они, еще вчера, могли всем этим пользоваться, наслаждаться. Богатство делало их далекими от понимания нужд и проблем простого народа. Но вот, практически в одночасье, все изменилось. А изменил все тот же, злосчастный коронавирус. Он, как это не прозвучит неожиданно, сыграл роль отрезвляющего фактора. Потому, что уже очевидно, что далеко не все можно купить за деньги, даже за очень большие.

Нет, можно, как минимум пока, создать очень комфортные условия для самоизоляции. Можно заказывать на дом любое количество самой дорогой ресторанной пищи и выпивки, гонять за продуктами в магазин шоферов, да и жить в очень крутых домах. Но, в тех домах и квартирах, что не находятся за пределами страны. Туда доступа уже нет. Только у тех, кто вдобавок к огромному богатству имеет еще и политический рычаг, позволяющий летать на собственном самолете в ту или иную страну миру. Но, такая привилегия есть не у всех, даже очень состоятельных людей.

Многие из них, кто вынужден смириться с невозможностью вылета и выезда из страны, теперь на себе ощущают критическое состояние отечественной медицины. Да, как сообщает газета The Moscow Times со ссылкой на одну из таких семей, российские богачи уже бросились скупать аппараты искусственной вентиляции легких, но не для больниц и госпиталей, а для собственных нужд. Допускаю, что аналогичным образом действуют толстосумы и в иных странах. Но, как быть, если им пропишут больничный режим? Вызвать врачей на дом, превратить свое имение в медицинский центр? Самому лечь в самый крутой местный медцентр? Теоретически это возможно. Пока возможно. Но, если больных будет все больше и больше, а все к этому идет и в России, и в Украине, и в Азербайджане, то медицинских учреждений и хороших врачей на всех не хватит. Даже на толстосумов.

И тогда им придется выбирать лучшее из того, что имеется в наличии, потом ощутить на себе дефицит профессионалов и прочие проблемы отечественной медицины. Но, поздно будет уже — нельзя махать кулаками после драки. Поздно и бессмысленно будет искать виновного в случившемся. В том числе и потому, что все виновные, а некоторые из них даже депутатами парламента являются, отчаянно начнут сбрасывать вину с себя, указывая пальцем наверх. Мол, не я был скотиной, а время было скотское. Хотя, даже уже и не важны будут их лживые слова.

Потому, что с самого начала, с первых лет независимости в Азербайджане, России и Украине нужно было щедро вкладываться в систему здравоохранения, образования и науки. У нас же в странах, увы, больше ценили спортсменов, артистов, много денег тратили на придание внешнего лоска столицам и иным городам. Нет, вкладываться во все это было нужно, но нельзя было делать это приоритетом. Ведь, не спортсмены, а высочайшего уровня врачи спасают людей. Не на улицах и в парках, где многократно перекладывалась плитка и на обустройство которых тратилась куча средств из государственного бюджета, а в существующих в стране медучреждениях. Проблемы которых теперь могут стать очевидными даже для очень богатых, лишенных возможности покидать страну и пользоваться благами лучших медиков и больниц мира, людей. Все это произошло благодаря коронавирусу, победа над которым, очень надеюсь, приведет к существенному изменению взглядов на жизнь богачей со всего мира. Они все должны понять, что человек, говоря словами героя бессмертного произведения Булгакова, не просто смертен, но порой и внезапно смертен. И всего, честно или не очень, нажитого на тот свет не унесешь. Да и попользоваться всем своим богатством, как показывают существующие реалии в виде закрытых повсеместно границ, тоже не всегда получится.