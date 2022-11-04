Украинские защитники за последние сутки уничтожили 840 российских оккупантов.
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, это не рекорд, но все равно мощный результат.
Отмечается, что общие боевые потери России на войне в Украине с 24 февраля составили около 74 тысяч 840 человек личного состава.
Также Россия потеряла:
- танков ‒ 2750
- боевых бронированных машин ‒ 5580
- артиллерийских систем – 1772
- РСЗО – 391
- средств ПВО ‒ 201
- самолетов – 277
- вертолетов – 258
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1450
- крылатых ракет ‒ 397
- корабли / катера ‒ 16
- автомобильной техники и автоцистерн – 4174
- специальной техники ‒ 155
Наибольшие потери РФ в последние сутки понесла на Лиманском и Авдеевском направлениях, сообщили в Генштабе. (УНИАН)