«Мы требуем приостановить членство спортивных федераций России и Беларуси в международных организациях, мы требуем исключить представителей России и Беларуси из управляющих органов международных федераций, а также приостановить телевизионные трансляции международных спортивных событий на территориях России и Беларуси», — заявил Бортничук.

Министры спорта 33 стран мира потребовали остановить членство России и Беларуси в спортивных организациях, а также запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих странах. Об этом рассказал министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, сообщает ТАСС.

Это решение касается ограничений, которыми должны быть объяты спортсмены из России и Беларуси «в контексте того, что происходит в последние месяцы в Украине», уточнил польский министр. Оно было принято «в связи с тем, что имеют место случаи, как, например, в бобслее и скелетоне, которые могут открыть двери для возвращения российских федераций, российских и белорусских спортсменов в мировой спорт».

В июне апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отменил решение о временном отстранении Федерации бобслея России, которое принял 2 марта. Если бы отстранение продлили, отстранение, Россия не смогла бы заявить спортсменов на международные старты

Заявление о всеобщей приостановке членства спортивных федераций России подписали 25 стран Евросоюза, за исключением Болгарии и Венгрии, а также министры из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады.