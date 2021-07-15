«Человек, переболевший коронавирусом, сделав прививку разрешенной вакциной, может сделать «сертификат о вакцинации» бессрочным».

Как сообщает АПА, об этом сказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Таяр Эйвазов в своем выступлении на тему «Иммунитет и сертификат о вакцинации».

Он отметил, что 3-я доза еще более усиливает иммунитет: «Наблюдения показывают, что у тех, кто привился двумя дозами вакцины, через некоторое время воздействие вакцины может ослабеть: «У некоторых это может затянуться на 6 месяцев или еще дольше. У лиц с хроническими заболеваниями в возрасте 60 лет иммунитет слаб, в случае повторного заражения у них возможно тяжелое течение болезни. Поэтому рекомендуется привиться 3-й дозой. Это необязательно, просто рекомендуется уязвимым группам. Независимо от этого, «сертификат о вакцинации» сохраняет бессрочность».