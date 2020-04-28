28-е мгновение апреля: Необъявленная война против истории продолжается

Признаться, точно не помню: говорили ли нам тогда о советской, социалистической большевистской революции в Азербайджане? Вот, про 11-ю армию помню, еще помню, что каждый год 28 апреля отмечался, как день установления советской власти в Азербайджане. А вот про революцию…

В любом случае, сегодня исполняется 100 лет со дня установления советской власти в Азербайджане. Конечно, было бы совсем уж смешно, если бы кто-то решил отмечать эту «круглую дату»: ведь, никто на свете, ни один народ в мире не отмечает день своего поражения, потерю собственной независимости и суверенитета…

Тем более, что Азербайджан скоро отметит 29-ю годовщину своей национальной независимости и суверенитета.

Очевидно, что за эти годы были критически осмыслены не только отдельные эпизоды национальной независимости, — нет, почти вся история страны была тщательно проанализирована и, казалось бы, «белых пятен» уже не осталось.

Но, нет, это только на первый взгляд так кажется. А так, советская система, ее идеологические штампы настолько сильно спроектированы на нашу историко-культурную плоскость, что еще долго придется освобождаться от них, несмотря на то, что Азербайджан был и теперь есть одной из первых советских республик, который быстро избавился от советских памятников, названий и исторических концепций…

Но, как ни странно, в этом процессе наблюдалась и теперь наблюдается некоторая непоследовательность, селективность и избирательность. В одном случае, мы говорим всю историческую правду о каком-то событии и человеке, а в другом, или молчим или же не досказываем всю правду, стараемся обелить черные страницы нашей истории…

Даже бывших коммунистов-большевиков мы, как правило, делим на «своих» и «чужих», хотя вина их перед нашей историей и народом одинакова – они сотрудничали с оккупационным советским режимом, а в некоторых случаях были даже активными участниками процесса оккупации.

Например, наше отношение к Нариману Нариманову всегда сильно отличалось от отношения к другим коммунистам, которых мы видели, о которых слышали или читали. Конечно, роль Нариманова в нашей истории не ограничивалась только его большевистской деятельностью, нет, он был писателем, просветителем и общественным деятелем. Но мы не должны забывать, что Нариманов также вернулся в Азербайджан и в Баку на плечах красноармейцев 11-й армии.

Нет, мы вовсе не призываем забыть его заслуги, в том числе, на посту председателя Совета Народных Комиссаров Азербайджана, но должны постоянно помнить, что это был оккупационный режим, оккупационная система правления и т.д.

Например, даже теперь память Нариманова больше увековечена, чем память любого деятеля нашей Первой Демократической Республики: его именем названы станция метро, целые районы, различные предприятия, десятки, даже возможно, сотни улиц. О деятелях же Первой Республики мы, в лучшем случае, эпизодически вспоминаем только 28 Мая…

Некоторые специалисты, а среди них есть даже профессиональные историки, стараются преподнести нам советскую власть в иной «обвертке»: якобы это был прогрессивный режим, была полностью ликвидирована безграмотность, якобы, став союзной республикой, мы получили некоторые атрибуты национальной независимости и государственности…

Так ли это? Конечно же, нет. Свободы не бывает половинчатой – она или есть или нет…

Благодаря советскому режиму мы потеряли значительную часть наших территорий. Мы, конечно, не специалисты по древней истории и не знаем, какие народы жили на Южном Кавказе во времена римского правления. Понятно, что, если армяне жили в Иране и Оттоманской Турции, их можно было встретить и на этой территории, т.е. Южном Кавказе.

Но они были этническим меньшинством и увеличили свою численность на Южном Кавказе благодаря царской России. Армян систематически переселяли на наши территории, уже к началу большевистской революции их тут было достаточно, чтобы даже объявить «армянскую социалистическую республику».

Да, армянские националисты-дашнаки открыто говорили: «Мы объявили армянскую республику, а строить ее – уже дело армянских коммунистов». Надо признать, что армянские коммунисты с энтузиазмом приняли этот призыв армянских националистов.

В течение 70 лет существования советского режима они объявили войну не только азербайджанскому народу, но и его истории – понимая, что, только уничтожив историю этого региона, они могут превратить его в «собственную историческую территорию».

Поэтому каждый раз, вспоминая советский режим, советское государство, мы не должны забывать и эти моменты: мы потеряли не только собственную историю и культуру, но и почти половину наших территорий…