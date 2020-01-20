20 января — героический день в истории азербайджанского народа

Тридцать лет назад в ночь на 20 января советские войска провели карательную операцию против жителей Баку — советских граждан, которые требовали от руководства СССР обеспечения территориальной целостности Азербайджана и защиты своей жизни и безопасности от армянских террористов.

В заключении Комиссии Верховного Совета Азербайджанской Республики, расследовавшей эту трагедию, указывалось, что в результате операции по захвату города погибли 131 человек, из них – 117 азербайджанцев, 6 русских, 3 евреев, 3 татар. Среди них – 124 мужчин, 7 женщин и 7 несовершеннолетних детей. В ту ночь погибли два сотрудника скорой помощи при исполнении своих служебных обязанностей. Кроме этого, в ходе военной операции было ранено 744 человека, 4 человека пропали без вести, 400 было арестовано.

20 января объявлен траурным днём в Азербайджане и отмечается как День всенародной скорби.

Что стало причиной событий 20 января, и можно ли было их избежать? На эти вопросы мы попросили ответить заведующего отделом «Истории Советского Азербайджана», доктора философии по истории, доцента Ильгара Нифталиева и заведующего отделом «Истории геноцида азербайджанского народа» Института истории имени Бакиханова, доктора философии по истории, доцента Натига Мамедзаде.

Ильгар Нифталиев: «В середине 80-х годов прошлого века Советский Союз оказался в предкризисном состоянии. До 80-х годов, не считая отдельных единичных случаев всплеска напряженности, в основном инициированных из Армении и выраженных в сборе подписей и обращений армянской интеллигенции в адрес союзного руководства, а также столкновений на бытовом уровне между армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе, советским властям удавалось, держа руку на пульсе, скрывать информацию об этих фактах и не давать возможности выхода за пределы границ автономии, а также на страницы союзной печати.

С мая 1988 года, в Баку начались митинги, которые деморализовали жизнь в республике, привели к простою многих предприятий, учебных заведений. На митингах, которые охватили столицу республики, выдвигались в основном требования о защите суверенитета и территориальной целостности республики. Таким образом, на начальном этапе национально-демократическое движение в Азербайджане начиналось на Карабахской волне. Уже начиная с лета 1989 г. контроль над ситуацией постепенно переходил из рук азербайджанской коммунистической партии к Народному фронту. За несколько недель до официальной регистрации Народного фронта, именно по его инициативе, 23 сентября Верховный Совет Азербайджанской ССР созвал внеочередную сессию, на которой принял конституционный закон «О суверенитете Азербайджанской ССР». В документ были включены статьи об определении регламента выхода республики из состава СССР.

Поступавшая из Нагорного Карабаха информация уже напоминала военные сводки. Начались нападения вооруженных боевиков со стороны Армении на азербайджанские села в Нахчыване и Зангелане, проводились этнические чистки, были зафиксированы обстрелы азербайджанских сел из пусковых установок Алазань. Это вынудило даже Москву ввести 15 января 1990 года в НКАО военное положение. Однако эти акты ещё более обострили ситуацию в столице республики, где в это время шли митинги с открытыми требованиями об отставке партийного руководства республики.

Начиная с января 1990 года, из Москвы в Баку постепенно стали направляться эмиссары центра, которые фактически взяли в свои руки управление республикой. В своих выступлениях по республиканскому телевидению и на митингах они убеждали народ, что чрезвычайное положение в городе не будет введено, войска не введут и все требования митингующих будут выполнены. Однако 19 января 1990 года в Баку прибыли министр обороны Язов и министр внутренних дел Бакатин. Заместитель председателя КГБ СССР Агеев, командующий внутренними войсками СССР Шаталин и командующий воздушно-десантными войсками генерал Ачалов прибыли в Баку загодя. То есть все шло к проведению карательной операции, которую тщательно скрывали от населения, а за несколько часов до ввода войск сотрудники группы «Альфа» организовали взрыв энергоблока республиканского телевидения. Это было сигналом начала операции. Республика была изолирована от внешнего мира.

События в Баку 20 января 1990 г. по масштабу и стратегической направленности сопоставимы с военными операциями советской армии в Венгрии 1956 г. и Чехословакии 1968 г. Победа Красной Армии при захвате города оказалась «пирровой». После военной операции в Баку, распад СССР стал необратимым процессом».

Натик Мамедзаде: «20 Января 1990 года, безусловно, является одним из самых значительных дат в новейшей истории Азербайджана. События, которые происходили в тот период в Баку и других городах Азербайджана, имели национально-освободительную и демократическую направленность. Миллионы людей в Азербайджане в едином порыве требовали защиты своих прав и прав всего народа. Но первым требованием был, конечно же, Карабах.

Движение за территориальную целостность, вне всяких сомнений, явилось подоплекой всех происходивших в Азербайджане в конце 1980-х – начале 1990-х годов общественно-политических процессов. К январю 1990 года народ Азербайджана окончательно убедился в том, что Центр не способен и, более того, даже не испытывает желания защитить его от посягательств со стороны армянских шовинистов. Между тем, было очевидно, что именно армянское националистическое движение, перед которым советское руководство во главе с Горбачевым включило зеленый свет, стало миной, заложенной под межнациональный мир в СССР. Союзный Центр, поощряя армянские притязания, по сути, расписывался под крушением державы, где еще вчера ничто не предвещало грядущей «битвы народов».

После того, как из Армянской ССР к концу 1988 года были изгнаны последние представители коренного азербайджанского населения (более 200 тысяч человек), возникла опасность, что такая же участь ждет азербайджанцев Нагорного Карабаха – исконной азербайджанской земли. Но вместо разумного подхода, отвечающего интересам, заметьте, не только азербайджанского, но и всех народов, входивших в состав единого государства, центральное руководство допустило межнациональную вражду. Заявления Горбачева о том, что войска, дескать, вошли в столицу Азербайджана в ночь с 19 на 20 января с целью защитить армянское население, наполнено ложью и лицемерием. Заранее стянутые в Баку войска, равно как и имеющиеся в распоряжении Центра правоохранительные силы, ничего не сделали для предотвращения межнациональных столкновений в регионе, а карательная операция в Баку была осуществлена лишь в тот момент, когда стало ясно – советская власть в Азербайджане переживает последние дни. В этом смысле события 20 января — это не только крупная трагедия, но и демонстрация героизма азербайджанского народа, на подавление которого была брошена вся мощь мировой супердержавы, которой являлся Советский Союз.

Однако беда нашего народа заключалась в том, что в разгроме азербайджанского движения были заинтересованы не только те силы в Москве, которые пытались сохранить империю, но и политические круги в самом Союзе и за рубежом, всячески добивающиеся крушения СССР. В карательных акциях, подобных той, что была проведена в январе 1990 года в Баку, объективно был заинтересован и Запад, преследовавший цель уничтожения Советского Союза и оказывавший поддержку тем, кто расшатывал страну изнутри. Именно поэтому военную операцию в Баку не осудило ни одно из государств «свободного мира». А Горбачев, руки которого обагрились кровью сотен азербайджанцев, в конце того же 1990 года удостоился Нобелевской премии мира.

Но для нашего народа важно то, что 20 января стал знаковым днем в истории, переломным моментом, серьезно повлиявшим на дальнейший ход событий в Азербайджане. В этот день мы, скорбя и отдавая дань памяти шехидов, осознаем и то, что 20 января 1990 года стал важной вехой в процессе восстановления государственной независимости Азербайджана, символом несгибаемого духа нашего свободолюбивого народа».