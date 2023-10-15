Сегодня исполняется 20 лет с момента руководства Азербайджаном Ильхамом Алиевым. Избранный президентом 15 октября 2003 года Ильхам Алиев успешно продолжил политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева.

Слова — «я буду хорошим президентом для азербайджанского народа», произнесенные Ильхамом Алиевым во время инаугурации, стали лейтмотивом его титанической деятельности на высоком и ответственном государственном посту. За этот период принципиальная, последовательная и решительная политика Ильхама Алиева по защите национальных интересов нашей страны превратила Азербайджан в развитое, мощное и влиятельное государство в мире.

За высоким авторитетом и доверием, завоеванным главой государства, стоит его дальновидный политический курс, его непоколебимая приверженность своим обещаниям, неустанная защита им справедливости и его беспрецедентные заслуги перед азербайджанским народом.

За эти 20 лет в Азербайджане произошло множество судьбоносных событий. И самым ярким событием, который будет всегда связан с именем Ильхама Алиева, стало полное освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации. Позицию, которую глава государства настойчиво отстаивал на протяжении многих лет, благодаря его взвешенной и дальновидной стратегии приблизила нас к Великой победе. Теперь Ильхам Алиев предстал перед миром как верный своему слову сын азербайджанского народа. Ровно 20 лет назад в своей инаугурационной речи он подчеркивал, что Азербайджан во что бы то ни стало освободит свои земли. И этот момент настал. Отныне азербайджанцы могут с гордо поднятой головой заявлять о том, что «Карабах – это Азербайджан!».

Мы стали свидетелями бурных и исторических перемен. Не побоимся сказать, что произошло настоящее чудо. Азербайджан в одиночку, вопреки воле многих держав, восстановил справедливость и вернул свои земли. И это заветное чудо произошло благодаря Верховному главнокомандующему, исполнившему волю отца! Это чудо стало неоспоримой реальностью, увековечив имя Ильхама Алиева в истории Азербайджана золотыми буквами!

Обладая необыкновенной эрудицией и выдающимися организаторскими способностями, широким кругозором, глубокими и всесторонними знаниями, Ильхам Алиев пользуется заслуженным авторитетом и уважением не только среди граждан Азербайджана, но и во всем мире.

Он олицетворяет собой образа надежного и независимого политика, верного своему слову и преданного Родине. Окидывая взглядом безграничные масштабы осуществленного в Азербайджане за истекшие годы, становится очевидным, что феномен современного Азербайджана обусловлен не только особенностями исторического развития республики, но и личностью президента Ильхама Алиева, как лидера азербайджанского государства, превратившегося в колоссальную политическую фигуру мирового масштаба.

Победоносные и судьбоносные шаги Ильхама Алиева привели к заметным переменам во внешней политике и оказали серьезное влияние на международные процессы, принеся Азербайджану дополнительную славу. Его главные свершения и замыслы только изящно дополняют заметные штрихи к портрету великого азербайджанца, которым азербайджанский народ по праву гордится.