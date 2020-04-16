19 600 лицам отказано в единовременной выплате

Установлено, что 19 600 из числа обратившихся в электронном порядке для получения единовременной выплаты, предусмотренной для безработных, занимаются предпринимательской деятельностью.

Как сообщили АПА в Министерстве труда и социальной защиты населения, этим лицам откаединовременная выплата, коронавирус, отказзано в предоставлении единовременной выплаты, об этом им отправлено соответствующее SMS-уведомление.

Программа единовременной выплаты реализуется в целях оказания поддержки безработным лицам. Поэтому обращения лиц, не относящихся к данной категории, работающих и получающих прибыль, не обеспечиваются.

В настоящее время продолжается обработка обращений.