19 600 лицам отказано в единовременной выплате

Установлено, что 19 600 из числа обратившихся в электронном порядке для получения единовременной выплаты, предусмотренной для безработных, занимаются предпринимательской деятельностью.

Как сообщили АПА в Министерстве труда и социальной защиты населения, этим лицам откаединовременная выплата, коронавирус, отказзано в предоставлении единовременной выплаты, об этом им отправлено соответствующее SMS-уведомление.

Программа единовременной выплаты реализуется в целях оказания поддержки безработным лицам. Поэтому обращения лиц, не относящихся к данной категории, работающих и получающих прибыль, не обеспечиваются.

В настоящее время продолжается обработка обращений.

| 2020-04-16T23:19:27+00:00 16 апреля 2020, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss