Лидеры стран ЕС пока не смогли достичь согласия по предложению Еврокомиссии предоставить Украине «кредит» в размере 140 млрд евро, обеспеченный замороженными российскими активами. Об этом сообщает Financial Times.

Бельгия на неформальном саммите ЕС в Копенгагене 1 октября отказалась поддержать инициативу, а Франция и Люксембург выразили обеспокоенность юридическими последствиями.

Предложение Еврокомиссии заключалось в том, чтобы использовать доходы от замороженных российских активов в бельгийском депозитарии Euroclear для предоставления Украине «кредитов» на 2026-2027 годы.

Украина должна была бы вернуть средства только в случае, если Россия выплатит компенсацию за ущерб, причинённый войной. Однако такое использование замороженных активов вызывает опасения у некоторых стран.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что страна не поддержит использование замороженных активов без гарантий коллективной ответственности всех стран ЕС.

Бельгия, где расположены основные замороженные российские активы, опасается возможных юридических последствий и требует, чтобы риски были разделены между всеми государствами-членами.

Франция и Люксембург также выразили сомнения относительно юридической обоснованности предлагаемой схемы.

Французский президент Эммануэль Макрон подчеркнул важность соблюдения международного права и выразил обеспокоенность возможными последствиями для репутации евро как надёжной валюты.

Несмотря на общую поддержку идеи, ЕС признал необходимость дополнительных консультаций и проработки правовых аспектов предложения.

Европейская комиссия пообещала учесть обеспокоенности стран и продолжить работу над предложением.