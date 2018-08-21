Здоров! Уводите! Следующий…

Накануне праздника Гурбан глава пресс-службы Государственного агентства продовольственной безопасности Мансур Пириев заявил, что в дни праздника Гурбан, наряду с постоянными пунктами забоя скота для удобства граждан исполнительными органами созданы также временные пункты, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам. По его словам, всего по столице будет открыто 35 временных пунктов забоя.

«Предприниматели, желающие заняться забоем скота в праздничные дни, должны обратиться заранее в местную исполнительную власть»,- сказал Пириев.

Глава пресс-службы также подчеркнул, что ведомство отвечает лишь за осуществление контроля качества и безопасности. По словам Пириева, предприниматели смогут осуществлять продажу мяса во всех пунктах забоя, не заплатив за место ни копейки.

По словам Пириева, в отличие от прежних лет, в этом году некоторые услуги будут бесплатными, например подача воды.

«Другое дело, что мясники могут затребовать определенную плату за свои услуги. Это их личное решение», — сказал представитель Госагентства.

Низкий уровень, а часто и полное отсутствие, ветеринарного контроля жертвенных животных, вызывал постоянные нарекания общественности.

Мы решили выяснить, будет ли проведен ветеринарный контроль над жертвенными животными в этот Гурбан Байрам.

Для получения ответа мы обратились к пресс-секретарю Государственной службы ветеринарного надзора Йолчу Ханвели. Как сообщил глава пресс-службы, в этом году ветеринарный контроль над жертвенными животными будет осуществлять Государственное агентство продовольственной безопасности.

Глава Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов объяснил # как должен проходить ветеринарный контроль. «Перед забоем жертвенному животному необходимо измерить температуру. После заклания ветеринар обязан проверить лимфатические узлы животного, и только после этого можно сделать вывод о том, здоровое животное или нет», — сказал Гусейнов.

«Для проведения контроля 70 сотрудников нашего агентства будут присутствовать на новых скотобойнях, которые обеспечены необходимым современным ветеринарным оборудованием. Сначала будет проводиться визуальный осмотр животных. Если у сотрудника возникнет подозрение на наличие болезни, то животное будет направлено на ветеринарное обследование», — сообщил # пресс-секретарь Государственного агентства продовольственной безопасности Мансур Пириев.

По мнению главного ветврача Дашкесанского района Физули Нагиева, проведение визуального обследование недостаточно для выяснения наличия той или иной болезни у животного. «Каждое животное должно пройти специальное лабораторное обследование. Для выявления болезни визуального осмотра недостаточно», — считает главный ветеринар.

P.S. Однажды посланник Аллаха встал перед сподвижниками и сказал:«Не дозволено приносить в качестве Жертвоприношения четыре типа животных: одноглазое животное, увечье которого очевидно; больное животное, болезнь которого очевидна; хромое животное, хромота которого очевидна. И истощенное животное, слабость которого очевидна».

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