Журналистка Ксения Собчак опубликовала вечером в понедельник фотографию, на которой присутствует бывший командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин, не появлявшийся на публике более двух месяцев, с момента мятежа ЧВК «Вагнер».

«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьёй, в Москве. Фото сегодняшнее», – подписала Собчак фотографию. Она не сообщила, откуда у нее фото.

На фотографии генерал в гражданской одежде идёт в сопровождении женщины («Коммерсантъ» пишет, что это жена Суровикина) предположительно по двору загородного дома. Погода на фото летняя.

Ранее со ссылкой на источники та же Собчак и бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, а также различные СМИ и телеграм-каналы сообщали о том, что генерал после 24 июня фактически был лишён свободы, однако находился не в СИЗО, а в другом месте. Утверждалось, что его допрашивали по вопросу о возможной причастности к организации вооружённого похода на Москву, организованного ныне покойным Евгением Пригожиным. На отсутствие Суровикина обращала внимание зарубежная пресса. Слово «вышел» в комментарии Собчак, по всей видимости, должно служить подтверждением того, что генерал действительно был ограничен в свободе.

Министр обороны Сергей Шойгу отказался отвечать на вопрос о том, ведется ли следствие в отношении генерала Сергея Суровикина. После пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров журналисты спросили его: «Что с Суровикиным и ведется ли в отношении него расследование?» Министр на вопрос не ответил.

В августе генерал был – как сообщали СМИ – официально снят с должности главы Воздушно-космических сил России. Тогда сообщалось, что Суровикин не уволен из армии, он остаётся в распоряжении Минобороны. Кремль это не подтверждал и не опровергал. (svoboda.org)