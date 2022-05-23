Азербайджанская Премьер-лига подошла к официальному финишу. Хотя вся интрига завершилась на различных этапах ранее. «Карабах» зарезервировал себе очередной чемпионский титул ещё за несколько туров до конца чемпионата, а все участники евротурниров определились в предыдущем туре. И вот теперь, когда клубы отправились на летние каникулы, самое время подвести итоги прошедшего сезона (хотя впереди нас ожидает финальный матч за кубок страны между «Карабахом» и «Зира», принципиальных изменений это не вызовет).

Тотальное превосходство

Говорить о какой-то суперзаинтригованности в турнире с участием 8-ми клубов, да ещё и при том, что аутсайдер ни прикаком стечении обстоятельств не скатывается в низший дивизион и сохраняет за собой место в элите при любом раскладе – нонсенс. А если среди этих восьми команд есть ещё такой гигант (по азербайджанским меркам), как «Карабах», то интерес к Премьер-лиге и вовсе стремится к нулю. Причём превосходство «скакунов» в этом году над остальными участниками было настолько тотальным, что выпусти Гурбан Гурбанов во всех играх первенства на поле дублирующий состав, то и тогда агдамцы вряд ли лишились бы золотых медалей. Но исправить данное положение дел не в компетенции прессы или же болельщиков. А посему, говорим о том, что имеем в реальности.

Беззубый «Нефтчи»

Безусловно, самым большим разочарованием стало выступление прошлогоднего чемпиона – «Нефтчи». Провалив еврокубки (причём бакинцы, начав в Лиге Чемпионов, поочерёдно проиграли свои матчи в Лиге Европы и Лиге Конференций), «чёрно-белые» выглядели беззубо практически на протяжении всего сезона. Во всяком случае, демонстрировали вовсе не футбол уровня чемпиона страны. Ну, а финиш был вовсе удручающим: поражение во всёх трёх играх с клубами – соседями по турнирной таблице. И выступи основные соперники чуть постабильнее, то «Нефтчи» и вовсе мог остаться без медалей.

Второе место в чемпионате, где участвует «Карабах», в принципе неплохой результат. И претензии тут скорее не к позиции в турнирной таблице, а к той невыразительной и непостоянной игре, что демонстрировали бакинцы. Если до старта еврокубков «Нефтчи» не усилит состав и не выработает наконец свой стиль игры, прошлогоднее фиаско повторится один в один.

Без медалей, но с поднятой головой

Если говорить о команде – открытии чемпионата, то тут нужно отдать первенство «Сабаху». Начало чемпионата для бакинцев было просто ужасным. Но с приходом в клуб Мурада Мусаева, «Сабах» стал демонстрировать добротный футбол. Чувствовалась рука опытного наставника, который смог довести до каждого члена коллектива, что именно он должен делать на поле. Чтобы попасть в еврокубки клубу не хватило чуть-чуть: сказался провальный старт и огромное отставание от лидеров, не обошлось и без «услуг» судейского корпуса. Но если руководство «Сабаха» в межсезонье усилит состав несколькими сильными футболистами в каждой линии, то уже в следующем году команда сможет дать бой даже «Карабаху». Естественно, если у руля команды останется российский специалист.

Терпение и труд…

Лестных слов заслуживают и «Зира» с «Габалой». Практически стабильно пройдя все 4 круга, эти клубы заслужили участие в еврокубках по праву. Причём для провинциальной команды, чей бюджет заметно сократился за последние годы, это можно считать большим достижением. Ну, и, конечно же, надо отдать должное руководству «Зиры» и «Габалы», которое набралось терпения и дало возможность молодым специалистам – Рашаду Садыхову и Эльмару Бахшиеву проявить свой потенциал. Правда, если в блишайшие 2 месяца составы команд не будут усилены, то вряд ли в еврокубках удастся достичь каких-то успехов даже по азербайджанским меркам.

Возвращение чемпионов

Что же ожидает нас в будущем сезоне? Наконец-то, количество участников Премьер-лиги будет доведено до 10-ти. В элиту возвращаются трёхкратный чемпион и четырёхкратный обладатель кубка страны гянджинский «Кяпаз» и чемпион Азербайджана сезона 1993/94 «Туран» из Товуза. Безусловно, это отрадный факт. После долгого перерыва большой футбол вернётся и в Западный регион страны. Однако особых иллюзий относительно резкого возрастания интриги и накала Премьер-лиги питать не следует. Оба новичка будут спонсироваться АФФА. Для обоих клубов намечено выделение 500 тысяч манатов. Если не будут привлечены дополнительные средства, то бишь не будут найдены спонсоры, с таким бюджетом комплектование конкурентоспособного коллектива практически невозможно. По всей видимости тренерский штаб вынужден будет привлечь в состав местных более-менее подходящих футболистов. Но, естественно, при таком раскладе о серьёзных целях говорить не приходится: не прийти бы к финишу последними…

Надежда умирает последней

И немного о ближайшем будущем. Каждый любитель футбола мечтает об интригующем, держащем в напряжении до последнего тура чемпионате. Увы, уже долгие годы азербайджанские фанаты лишены подобного. И как следствие — пустые трибуны практически на каждой игре, отсутствие интереса к Премьер-лиге. Очень хочется надеяться, что будущий сезон станет поворотным, обыденная серость сменится радужным фейерверком игр с бескомпромиссной борьбой, а чемпион и призёры определятся не задолго до конца чемпионата, а именно в последнем туре. Как говорится, надежда умирает последней…