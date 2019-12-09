Создатель проекта «Танго терапия в Баку»: Нельзя браться за дело, видя в этом только материальный доход

Одна из самых ярких и красивых участниц Международного фестиваля танго, завершившегося на днях в Баку – Ленай Сеидали-заде – юрист по профессии и танцор в душе. В интервью # она рассказывает о своем проекте «Танго терапия», делится секретами о том, как танго влияет на организм человека, и в целом, как этот танец способен поменять жизнь человека:

— Какие впечатления оставил у вас очередной фестиваль танго?

— Танго фестиваль в Баку проводится уже третий год подряд при поддержке посольства Аргентины в Азербайджане и из года в год он становится все более масштабным и насыщенным. Программа фестиваля в этом году была очень насыщенная: мастер-классы по танго с известными маэстро, лекции об истории танго, дегустация аргентинского вина, потрясающий гала-концерт с живой музыкой, на котором зрителю был также представлен синтез гитары и бандонеона с азербайджанскими народными инструментами. Получилось волшебно! В этом году колоссальную поддержку в проведении и организации фестиваля оказала компания United Cultures.

Также в этом году я предложила организаторам провести один из уроков в Бакинской Хореографической академии, где я в настоящее время получаю второе образование, и помогла в организации – так аргентинцы Сесилия Акоста и Хулио Сааведра в течение одного часа научили более 50-ти учеников колледжа БХА аргентинскому фольклорному танцу – чакарера. Всем очень понравилось.

— Что нового вы открыли для себя?

— Само по себе участие в подобного рода мероприятиях всегда очень плодотворно влияет на человека, тем более на исполнителя. И особенно важно не упускать возможность посетить урок приехавшего из другой страны профессионала. В этом году в рамках фестиваля были очень интересные мастер-классы.

Каждый педагог по — своему предоставляет, казалось бы, уже известную всем информацию, у каждого своя методика преподавания и свое видение тонкостей и нюансов танца. Именно поэтому я старательно посетила абсолютно все мастер-классы приезжих педагогов и должна отметить, что почерпнула много важных нюансов для себя. Даже то, что уже знала – открылось иначе. Не имеет значения, сколько ты танцуешь – год, пять или 15 – процесс обучения и усовершенствования происходит беспрерывно. Об этом не стоит забывать никому, даже самим педагогам с многолетним стажем.

В этот раз был организован и мастер-класс для музыкантов в Институте культуры и искусства. Его провели известные аргентинские музыканты — виртуоз бандонеона Виктор Гюго Виллена и талантливый гитарист Лаутаро Тиссера. К большому сожалению, именно этот мастер-класс я не сумела посетить из-за работы, иначе бы с удовольствием поучаствовала бы и там.

— Вы — один из активных участников танго — сообщества Азербайджана. Расскажите о людях, которых объединяет любовь к этому танцу…

— В танго-сообществе любой страны мира можно встретить совершенно разных людей. Начиная с инженеров или химиков и заканчивая художниками или юристами. Разные люди, с разными взглядами на жизнь, однако в тот момент, когда они объединяются в пару для того, чтобы начать свой танец – все границы стираются и они говорят на одном языке, на языке танго.

Так же и в бакинском сообществе – оно растет из года в год, и здесь собрались люди из разных сфер, при этом мы все дружим, прекрасно общаемся, танцуем. В Баку проводятся еженедельные вечера танго – милонги, где собираются ученики разных школ. Периодически бывают культурные общие «вылазки» сообщества на разные мероприятия и даже выезды на фестивали, марафоны в иные страны. Например, в конце января бакинское сообщество готовится поехать на танго-уикенд в соседнюю Грузию. Это на самом деле прекрасно, так как в любом сообществе очень важна сплоченность и дружба, и подобные «активити» весьма полезны.

— В одном из интервью вы рассказывали о концепции «танго-терапия», которую вы активно продвигаете. Намерены ли вы открыть свою школу?

— Любой танец – это терапия, так как он влияет и на физическое, и на психологическое состояние человека. Неважно, народные, бальные или современные это танцы – они относятся к физической активности, которая в свою очередь является залогом здорового образа жизни.

Вне зависимости от движений, влияние танцев может отличаться. Однако, если говорить в общих чертах, это – увеличение объема двигательной активности, движения в ритме и темпе, заданном музыкой, способствуют ритмичной работе всех внутренних органов и систем. При этом важна регулярность занятий, тогда общее оздоровление организма будет проходить быстрее. Это доказывает лечебный эффект танцев. Укрепляется мышечный корсет, исправляются недостатки осанки, уменьшается плоскостопие и т.д. Например, в быстрых танцах , таких как латиноамериканские, наши легкие при постоянных занятиях увеличиваются в объеме, в результате чего мозг получает большее количество кислорода, и как следствие, улучшается память. Тот же самый эффект имеют восточный танец, танец живота – происходит массаж внутренних органов, улучшается кровоснабжение, нормализуется работа кишечника, это естественное избавление от болезней желудочно-кишечного тракта. И это только два примера в краткой форме, так как данная тема весьма обширная.

Когда я была маленькая и у меня намечались выступления или конкурсы, а я при этом болела – температура, кашель, моя мама, конечно, никуда не хотела меня выпускать, мол, «лучше отлежись дома, попей чай с вареньем, поспи».

Однако, с годами я поняла, что это было ошибочно. Потому что иногда я все – таки выходила на сцену со всеми этими симптомами простуды, и каждый раз это заканчивалось неожиданно хорошо: стоило мне после выступления вернуться за кулисы – как останавливался и кашель, и спадала температура, и уходила прочь заложенность носа. Словно рукой все снимало! Тоже самое, когда у тебя, казалось бы, совершенно поникшее настроение, на душе камень, даже глаза полны слез – но ты выходишь на сцену или заходишь в репетиционный зал на тренировку, начинает играть музыка и твое тело, подхватывая ритм, начинает двигаться – и ты уже сама того не замечая меняешься и в лице, и на душе становится светло и тепло. Это все сила танца, сила музыки. Сила искусства!

Что касается школы, то эта идея зародилась давно. Но я ждала момента. К большому сожалению, сейчас пошла плохая тенденция – человек занимается год-два-три танцами, причем, очень часто не имея танцевального бэкграунда, а потом решает открыть свою студию, так как видит в этом источник прибыли.

Никогда нельзя браться за дело, первоначально видя в этом только материальный доход! Особенно, если это касается творчества и искусства. Поэтому сейчас так много танцевальных школ, студий, кружков, но, увы, среди них так мало действительно качественных.

Человек годами занимается, работает над собой, как вдруг приходит чувство того, что ему хочется делиться с другими своим опытом, знаниями, видеть отдачу и расти вместе со своими учениками. Ведь когда мы учим – мы также и растем сами. Так у меня случилось много лет назад с народными азербайджанскими танцами, и я начала вести сначала детские, а потом и взрослые группы. Так теперь случилось и с танго. И я решила совместить и практическую составляющую танго, и теоретическую, как мне всегда хотелось это сделать.

В настоящее время мой проект «Танго-терапия» действует при центре здоровья и красоты Macrobiosis, что тоже не случайно, ведь в переводе это слово означает «Долголетие». Это как нельзя лучше напоминает о том, как танцы продлевают жизнь.

Аргентинский врач Роберто Пеидро, который одним из первых обратил внимание на лечебные свойства танго, считает, что оно может стать эффективным способом лечения таких тяжелых заболеваний как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, шизофрении и депрессия.

— Чем этот танец покорил вас?

— Танго — удивительный танец. Это не просто заученные схемы на определенную музыку. Это возможность импровизировать, опираясь на множество факторов – партнер, настроение, музыка, и, конечно же, навыки. Душевные объятия, искренность – в танго ты должен быть самим собой, иначе танец будет фальшивым и пустым. Я всегда говорю – не человек приходит к танго, а танго приходит к человеку.

Танго интересовал меня со школьных лет. Но лишь когда мне исполнился 21 год, я поняла, что больше не могу ждать. Я пришла морально в танго. С тех пор я с этим танцем и ни разу не пожалела о выборе.

Танго – это способность помолчать друг с другом, и вместе с тем, поведать о многом путем передачи энергетики и импульсов. Это диалог. Не только с самим партнером. Но и с его душой.

Пожалуй, танго — единственный танец, в котором можно прочувствовать все эмоции — радость, и грусть, боль и счастье, любовь и ненависть — настолько он многогранен и глубок. Для танго важны гармония и понимание между партнерами, и чтобы диалог в паре состоялся очень важно научиться доверять и открываться друг другу. Наглядная модель жизни и взаимоотношения людей. Разве может танго не покорить? Нужно просто дождаться, когда оно придет к вам, попробовать и больше никогда не отпускать.