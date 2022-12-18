«Материальный ущерб, нанесенный освобожденным территориям, еще полностью не подсчитан, но находясь в Зангилане, вы сможете увидеть масштабы разрушений».

Как сообщает «АПА-Экономикс», об этом в ходе визита делегации Королевства Саудовская Аравия в Зангиланский район сказал министр финансов Самир Шарифов.

Он отметил, что Азербайджан высоко ценит принципиальную позицию Королевства Саудовская Аравия, не установившего дипломатические отношения с Арменией из-за агрессии против Азербайджана, насильственное изгнание сотен тысяч азербайджанских мирных жителей с их родных земель, разрушения городов и сел Азербайджан, и осквернения наших мечетей и других священных мест.

«Ваш самолет приземлился в Зангиланском международном аэропорту, построенном на освобожденных от оккупации землях Азербайджана в рамках проводимой Президентом Ильхамом Алиевым работы по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура. Сразу после освобождения оккупированных территорий Президент Ильхам Алиев поручил всем государственным учреждениям начать работу по реинтеграции этих территорий в экономику страны, чтобы обеспечить возвращение вынужденных переселенцев на родные земли. Распоряжением президента вступил в силу 1-й этап «Программы Великого возвращения» и с 2021 года начата ее реализация», — добавил министр.

Отметим, что в визите принимают участие министр инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халид бин аль-Фалех и возглавляемая им делегация.