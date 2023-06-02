Полюбившийся меломанам международный BakuPiano Festiv al обещает стать самым ярким событием этого лета. Фортепиано – это королевский инструмент. Он присутствует практически во всех жанрах музыки.

Baku Piano Festival — это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять, очаровывать и очаровывать самых взыскательных меломанов гармониями — эмоциональными, танцевальными и всегда потрясающими.

Каждый найдет здесь музыку по своему предпочтению. Творчество духа для бакинской публики. Не случайно девиз Bak u Piano Festival — May Piano I nspire You!

С 15 по 29 июня в распоряжении зрителей Баку рос кошный выбор концертов на абсолютно любой вкус: рок, классику, джаз, поп, фламенко, и даже танго, сообщает #.

Каждый музыкант на фестивале исключителен и приносит в свои композиции что-то своё, самобытное, новое, интересное, показать свою музыку, свое видение, показывает, как он слышит мир, что чувствует. Музыка, которая дает возможность выразить себя. Каждая нота не играется механически, а вливается в стройный хор прекрасной композиции. В этом магия фестиваля и его атмосфера импровизации, гармоничная, красивая, волшебная и запоминающаяся. Это глоток свежего воздуха, синтез двух традиций, наведение мостов между разными культурами и жанрами.

Единство музыки и индивидуальность стиля каждого исполнителя – это фишки Baku Piano Festival, которые способны очаровать любого зрителя и оставить незабываемые воспоминая.

Девиз фестиваля: May piano inspire you!

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Сайт фестиваля: https://bakupi anofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/eve nts/2nd-baku-international-pia no-festival