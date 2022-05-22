Перед открытием фестиваля в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева перед гостями фестиваля выступили министр культуры Азербайджана Анар Керимов, посол Франции в Азербайджане Закари Гросс и директор фестиваля заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли, идейный вдохновитель и основатель фестиваля.

Они отметили значение проведения международного фестиваля фортепиано в Баку и успешное международное сотрудничество в этой области.

Фестиваль был открыт концертом классической музыки в исполнении Реми Женье и Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова. Реми Женье — один из самых интересных и востребованных музыкантов своего поколения в мире и самый молодой лауреат в истории Международного конкурса пианистов имени Бетховена. В Баку он на сцене впервые, и Пятый концерт для фортепиано с оркестром «Император» Людвига Ван Бетховена завершился под оглушительные овации зрителей.

Вечер продолжился концертом интернационального квартета Zinnetango в OrangeGroove. Зажигательное танго не оставило равнодушным зрителей. Изюминкой вечера стало пламенное выступление азербайджанских танцевальных дуэтов Ильхама Османова и Альфии Султановой, Кямрана Бабаева и Наргиз Османовой, Алексея Анпилова и Ленай Сеидали-заде.

Фестиваль продолжится до 27 мая.

Информационную поддержку фестивалю оказывает Zerkalo.az

Девиз фестиваля: May piano inspire you

Хэштеги: #bakupianofest #bakupianofestival

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/