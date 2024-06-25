На двух концертах «We are the future» талантливых и перспективные музыканты молодого поколения выступили перед публикой фестиваля. Для некоторых из участников этот вечер стал дебютом.

Гусейн Нифталиев, Рания Рзаева , Ария Ахмадова, Айлин Абдуллаева, Абдуррахман Рзаев, Гафар Гасанзаде, Дуйгу Расул, Севда Амирли, НуржанДжафарова, Амина Наджафли, Парвиз Багиров , Аян Аскарова, Аднан Керимли, Медина Пашаева и Ахмед Надер Абдулла выступили с классической программой, сообщает #.

Мирахад Новрасли, Гусейн Керим ов, Мухаммад Аллахвердиев, Амин Алиев, Мирсамад Новрасли, Джав ад Мамедсадых, Матин Ибрагимли , Медина Пашаева, Назрин Иманова, Зия А лишов Юсифли, Исмаил Велизаде удивили зрителей джазовыми импровизациями. Выступления юных талантов прошли при полных овациях зала.

В рамках мероприятия также состоялась выставка детских работ, организованная ArtsCoun cil Azerbaijan. На выставке приняли участие молодые художники Амина Джабарлы, Назим Мамедли, Сурая Мамедли, Суад Тагиева, Айлин Рзаева, Фярай Мюршюдлю, Амина Мирзалиева, Амин Мирзалиев, Евангелина Лис анова, Рашид Алиев, Эльвира Алиева, Марьям Алиева, Магсуд Алиев, Фидан Абб асалиева, Нигяр Махмудбекова, Умуд Хабибов.

Бакинский международный фестиваль фортепиано — это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции.

Девиз фестиваля: May piano inspire you!

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