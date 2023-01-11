В Баку уже третий день как идет снег. Пожалуй, ни одно другое предложение не носит в себе столь исчерпывающую информацию, как это. Для жителей столицы прекрасно известно, что означает для нашего города выпадение этого вида осадков.

Даже самая скудная фантазия начинает рисовать для бакинца почти апокалиптическую картину. Это и перебои в подаче газа, отключение света, могут возникнуть проблемы с водой. Но все это цветочки по сравнению с «ягодками», с которым пешеходам и водителям приходится сталкиваться на заснеженных дорогах города.

Всего несколько сантиметров снежного покрова могут стать причиной транспортного коллапса. Тут же возникают проблемы в работе общественного транспорта, а число обращений граждан в медицинские пункты с жалобами на ушибы и переломы, полученные в результате падений на скользких дорогах, увеличивается в разы.

Не ошибемся, если возьмем на себя смелость утверждать, что снег в Баку является лучшим показателем «напряженной и кропотливой» работы городских чиновников на благо граждан. Да, исполнительная власть столицы предпринимает определенные меры, в частности, посыпает снег песком и солью для предотвращения падений пешеходов, но в этом вопросе, как и раньше, во времена незабвенного Гаджибалы Абуталыбова, наблюдается избирательный подход.

Несмотря на то, что Баку – город не маленький, городские власти сосредотачивают свое внимание лишь на центральных улицах. Вспоминается, старая КВНовская шутка Бахрама Багирзаде о том, что для ИВ Баку ограничивается треугольником «ЦУМ-садик Ахундова-школа №20».

С той поры прошло свыше 20 лет, а «треугольник» в сознании местных чиновников так и не расширился до фигуры, хотя бы охватывающей половину Баку. Странно, вроде Гаджибалы Абуталыбова давно уже нет на посту главы ИВ, а картина не меняется. Его наследие – доставлять как можно больше проблем бакинцам – живет и процветает.

А ведь о том, что в Баку ожидается снег и гололед, Национальная гидрометеорологическая служба предупреждала еще за пять дней до выпадения осадков. То есть, «отмазки», вроде мы не знали, погода, как всегда, подвела и так далее, как говорится, не прокатят.

Но возмутительно то, что городские власти и не собираются оправдываться. И знаете почему? Да потому, что они считают, что им не в чем оправдываться, и свою работу делают на «отлично».

Так, ИВ Баку поспешила отрапортовать, что решает проблему, не покладая рук.

«Начиная с сегодняшней ночи коммунальные структуры и соответствующие организации Исполнительной власти города Баку в специальном усиленном режиме провели работы по очистке снега на улицах, проспектах и пешеходных тротуарах, перед автобусными остановками и станциями метро.

В морозную погоду проводилась уборка снега и разбрызгивание соли и химикатов на дорогах с помощью техники специального назначения. С 05:00 утра работа стала еще более интенсивной. Всю ночь руководящие представители Исполнительной власти города и районов Баку находились на территориях и контролировали проводимые работы», — говорится в сообщении ИВ.

Но особенно умилительным было последнее предложение: «Работы по очистке проводятся не только в центре, но и в пригородных поселках и жилых массивах». Не знаю, что в ИВ считают центром, а что пригородным поселком, а вот то, что в Ясамальском районе никто эту спецтехнику в глаза не видел, это факт.

Однако стоит признать, что Баку и бакинцам крупно повезло. Нет, не с чиновниками, а с умеренным и теплым климатом. Иначе, страшно даже представить, что могло бы случиться с нашей столицей, если снег шел три-четыре дня подряд.

Главное, что эта проблема кажется нерешаемой даже для самых законченных оптимистов. И как же быть? Помните, слова из песни, которую исполнял Миронов в фильме «Бриллиантовая рука»: «Им бы понедельники взять и отменить». Может, и нам следует взять и отменить осадки? Особенно снег…